Cantami d’amore: Edoardo Prati in tournée nel Circuito ERT

Inizia da Monfalcone la tournée nel Circuito ERT del giovane divulgatore culturale e creator digitale Edoardo Prati. Cantami d’amore è il titolo del suo primo lavoro teatrale, diretto da Enrico Zaccheo, che andrà in scena lunedì 19 e martedì 20 gennaio al Teatro Comunale Bonezzi di Monfalcone. Lo spettacolo proseguirà la serie di repliche in Friuli Venezia Giulia mercoledì 21 gennaio al Teatro Ristori di Cividale, giovedì 22 al Teatro Odeon di Latisana, venerdì 23 al Teatro Candoni di Tolmezzo, sabato 24 al Teatro Lavaroni di Artegna e, infine, domenica 25 all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Tutte le serate inizieranno alle 20.45.

Classe 2004, Edoardo Prati interpreta il presente attraverso i grandi classici della letteratura. Dopo aver conquistato un pubblico trasversale sui social network, porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio tra letteratura e musica, seguendo le parole che i poeti hanno scelto nel tempo per cantare l’amore. Cantami d’amore intreccia in modo delicato e originale la visione di Prati con alcune delle pagine più intense della tradizione letteraria e musicale, da Torquato Tasso fino a Franco Battiato. Ne emerge un racconto che restituisce la complessità dei sentimenti e il loro attraversare epoche diverse: siamo parte di un mosaico secolare, non i primi e non gli ultimi a confrontarci con le contraddizioni dell’amore.

Appassionato di studi classici, Edoardo Prati ha trovato nei social un linguaggio efficace per condividere e rinnovare il patrimonio culturale del passato. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, propone riflessioni che mettono in dialogo epoche diverse, svelando l’attualità del pensiero antico. Il suo talento sta nel rendere accessibili temi complessi, aprendo al pubblico le porte della letteratura, della filosofia, della storia, dell’arte e della musica. È stato ospite fisso di Fabio Fazio nella trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa. Collabora con la Repubblica, per la quale scrive e conduce le video interviste La periferia del tempo.

Informazioni e prevendite su ertfvg.it.