Cantina Ramuscello e San Vito ospitano il progetto Walkincoop dei giovani imprenditori di Confcooperative Pn

Alla scoperta delle cooperative del territorio mentre si partecipa ad eventi formativi: al via il progetto innovativo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcooperative Pordenone. WalkInCoop, questo il nome dell’iniziativa, ha visto svolgersi la prima tappa nella Cantina di Ramuscello e San Vito con una serata dedicata al tema della comunicazione.

“WalkInCoop – spiega la portavoce provinciale dei Giovani Imprenditori Ilaria Miniutti – si distingue per la sua formula dinamica: gli incontri prevedono la visita a una cooperativa locale, dove un cooperatore Under 40 e uno senior presentano la propria realtà. A seguire, si tiene un momento formativo aperto a tutti i cooperatori del territorio, focalizzato su tematiche intersettoriali. I temi degli incontri sono stati selezionati direttamente attraverso focus group con i giovani partecipanti, garantendo così un’offerta formativa in linea con le loro esigenze. Una proposta che nasce quindi dalle richieste dirette degli utenti che possono essere interessati”.

L’incontro in cantina ha avuto come titolo “Comunica la tua cooperativa. Tecniche per raccontare e farsi ricordare”. L’evento è stato curato da DiStile, cooperativa piemontese specializzata in comunicazione. Il vicepresidente Simone Fabris e il direttore della cantina Rodolfo Rizzi hanno presentato i propri innovativi progetti legati alla sostenibilità ambientale e sociale. Tra questi, spicca il sistema di depurazione delle acque che include una stazione di lavaggio per attrezzature agricole, utilizzando acqua depurata. Il tutto “raccontato” da un murales realizzato da Francesco Tullio Altan, il padre della Pimpa. Un altro progetto di grande interesse è “Vinum Terrae”, iniziativa benefica, che ha visto il dissotterramento di 555 bottiglie di Refosco dal Peduncolo Rosso Doc Friuli Venezia Giulia del 2022, affinate per un anno a due metri di profondità nel vigneto, beneficiando del buio, del silenzio e dell’acqua di risorgiva del fiume Tagliamento, per un risultato unico al mondo.

“Iniziative – ha commentato il presidente di Confcooperative Pordenone Fabio Dubolino, presente anch’egli alla tappa – queste della Cantina di Ramuscello e San Vito, che oltre a essere molto importanti dal punto di vista ambientale e sociale, sono state comunicate con grande attenzione. Per questo fin dal suo primo appuntamento WalkInCoop ha centrato l’obbiettivo: unire formazione e best practice di una nostra cooperativa partendo dalle esigenze dei giovani cooperatori.

Neanche il tempo di archiviare la tappa di Ramuscello che ecco il prossimo appuntamento: “Promuovi prodotti e servizi cooperativi online. Strategie per una comunicazione efficace su web e social” mercoledì 23 luglio alle 11 nella Cooperativa Sociale ACLI a Cordenons.