Capigruppo Pd, Letta sceglie di non scegliere e conferma Serracchiani e Malpezzi

Per i gruppi parlamentari serve una “scelta in continuità”, perchè “dobbiamo dare al prossimo gruppo dirigente una condizione di libertà di decidere gli assetti successivi”. Lo ha detto Enrico Letta ai senatori Pd proponendo la conferma di Debora Serracchiani alla Camera e Simona Malpezzi al Senato come capigruppo. La scelta di confermare i capigruppo “mi sembra rispettosa nei confronti di chi vincerà il Congresso. Questa logica di rispetto mi sembra prevalente rispetto a qualunque altra logica. In questo anno e mezzo abbiamo ottenuto risultati importanti con Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, quindi mi sento di suggerirvi una riconferma“. “L’elezione dei capigruppi è indispensabile anche per instaurare contatti con gli altri gruppi in occasione degli appuntamenti di domani, resi più complicati dai nuovi regolamenti. Servono subito contatti coi nuovi gruppi e anche per questo ho voluto anticipare questa riunione“, ha sottolineato il segretario dem.