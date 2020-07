Capla Fvg: dopo l’emergenza sanitaria da Covid subito un confronto per tutelare i pensionati

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il direttivo Capla Fvg, (coordinamento delle associazioni unitarie dei pensionati del lavoro autonomo) in rappresentanza di 80 mila soci pensionati fra le tre categorie di lavoratori che comprende sette associazioni nel comparto dell’agricoltura, commercio e artigianato (Coldiretti pensionati, 50&più Confcommercio, Fipac Confesercenti, Cia, Anap Confartigianato, Cna Pensionati, Anpa)riunitosi dopo l’emergenza sanitaria, ha esaminato e approfondito, dopo una attenta analisi dei dati raccolti attraverso le proprie associazioni e su segnalazioni della propria base associativa in tutto il territorio regionale, i risultati emersi a seguito di Covid 19 e nel contempo ha verificato la situazione attuale dal punto di vista dell’emergenza sanitaria, dell’emergenza case di riposo e Rsa, dei servizi territoriali e delle liste d’attesa. Tutto ciò con un occhio di riguardo rivolto alle persone della terza età, delle fasce più deboli e fragili che in questa emergenza hanno subito con maggiore incidenza anche dal punto di vista dei decessi.

Il direttivo Capla Fvg, ha quindi definito la richiesta di una serie di incontri, e tra questi con il presidente della terza commissione tutela della salute Ivo Moras e con il vice governatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, affinché, partendo proprio dai pensionati, dalle persone anziane, si possa intraprendere un percorso virtuoso per organizzare una sanità regionale con servizi che possano essere adeguati e a misura di persona. Tutto ciò ascoltando quelli che sono stati i disagi e i bisogni che le associazioni che compongono Capla Fvg, ogni giorno e soprattutto nel periodo più grave della pandemia hanno raccolto tra la propria base sociale.

Il direttivo di Capla Fvg vuole ripartire proprio dal territorio, perché la pandemia ha messo in risalto come l’assenza o la carenza di servizi e strutture di prossimità, la mancanza di medici esperti in settori nevralgici come la geriatria e quindi di medici specialistici della complessità del paziente anziano abbiano messo in luce le criticità e l’organizzazione sanitaria in Friuli Venezia Giulia.

Il direttivo Capla si è anche riservato di promuovere forme di protesta, nel momento in cui, queste proposte e la mancanza di confronto fossero disattese dalla classe politica regionale.