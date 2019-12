Capla Fvg e Federsanità Anci Fvg: incontro per proseguire la collaborazione

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Una delegazione Capla (Coordinamento associazioni lavoratori autonomi) Fvg guidata dal presidente Sergio Cozzarini è stata ricevuta da Federsanità Anci Fvg nella persona del presidente Giuseppe Napoli accompagnato dal segretario regionale Tiziana Del Fabbro.

L’incontro è stato organizzato dopo i rinnovi di Capla che ha visto l’elezione del nuovo consiglio regionale e con l’obiettivo di proseguire la collaborazione tra il coordinamento dei lavoratori autonomi e Federsanità Anci.

Un incontro proficuo, con il contributo di entrambe le parti, nel ribadire l’utilità della collaborazione come metodo di lavoro per raggiungere obiettivi a vantaggio di tutti.

“Il territorio –ha detto Napoli- quando è ben rappresentato e soprattutto ascoltato è una risorsa. Voi –ha spiegato- con la vostra attività e capacità di stare vicino alla vostra base e quindi ai bisogni dei cittadini, siete una ricchezza anche dal punto di vista sociale”.

Dal canto suo Cozzarini in premessa ha ricordato come Capla in regione rappresenti 80 mila pensionati.

“Il nostro ruolo -ha rilevato- è quello di essere interlocutori attenti delle persone più deboli. La fragilità tra le persone anziane –ha continuato- è un fenomeno che cerchiamo di monitorare e segnalare nelle sedi più opportune. Federsanità Anci –ha ribadito Cozzarini- è un punto di riferimento per trovare soluzioni a problematiche che devono essere risolte e ancor meglio prevenute”.

L’incontro si è concluso con una stretta di mano tra i presidenti ma soprattutto con un accordo tra Capla e Federsanità per avviare iniziative e campagne informative con l’obiettivo di coinvolgere le fasce più deboli su temi che posso dare risposte a situazioni di disagio e non solo.

Per Capla oltre a Cozzarini espressione Coldiretti c’erano Pierino Chiadussi (Anap-confartigiano), Guido De Michielis (50&più– Confcommercio) e Pietro Di Lena (Cna-Confederazione nazionale artigiani).