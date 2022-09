Capozzella: “In cinque anni 60 dipendenti in meno nei Centri per l’impiego”

“Sessanta dipendenti in meno in cinque anni. Questo il dato che certifica il fallimento della Giunta per quanto riguarda i Centri per l’impiego”. Lo afferma il capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Mauro Capozzella. “Mentre l’assessore Rosolen cerca di nascondere la polvere sotto il tappeto, sviando l’attenzione su presunte inefficienze del Reddito di cittadinanza, peraltro già ampiamente sbugiardate, i numeri dicono che nel 2017 i dipendenti dei CPI erano 216, oggi sono 156” aggiunge l’esponente M5S. “Per dare gambe ai Centri per l’impiego, invece, servirebbe maggiore personale, sempre più qualificato, oltre a investimenti per riqualificare le sedi e per fornire loro piattaforme informatiche adeguate – conclude Capozzella -. Interventi che abbiamo chiesto e proposto dall’inizio della legislatura, ma senza ottenere niente più di qualche annuncio o operazione spot”.