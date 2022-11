Capozzella M5s: “Traversa di Pinzano, imbarazzante teatrino nel centrodestra”

“Non possiamo che esprimere imbarazzo e fastidio di fronte all’ indegno gioco delle parti tra chi prende voti a valle e chi prende voti a monte del fiume all’interno del centrodestra”. L’attacco è del capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Mauro Capozzella, commentando le continue e contraddittorie dichiarazioni tra esponenti di Lega e Fratelli d’Italia sulla gestione del Tagliamento, in particolare sull’ipotesi della traversa di Pinzano. “Siamo di fronte a una maggioranza che dopo quattro anni e mezzo si trova a bisticciare a mezza stampa su un tema importante quale il futuro del Tagliamento – aggiunge il portavoce M5S -. Un tema sentitissimo da tutte le comunità che considerano il “loro” fiume un patrimonio da proteggere e che si trovano ad assistere a questo desolante teatrino”. “Ancora una volta – conclude Capozzella -, i partiti di maggioranza si dimostrano bravi e coesi nella distribuzione a pioggia di soldi pubblici, tanto più in un periodo come questo in cui le risorse sono abbondanti, ma scellerati, anche nei territori da loro governati, nel proteggere il patrimonio naturale e culturale rappresentato dal Tagliamento”.