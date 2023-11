Capozzi M5S: “Commissari servono durante le emergenze, non per attività che dovrebbero essere ordinarie”

“Fedriga e il centro destra dovrebbero aver capito che non sono i commissari a sbloccare le opere, né a renderle più veloci. Ma è sempre la volontà politica a velocizzare o meno i cantieri. Gli esempi sotto gli occhi dei cittadini possono essere molteplici. Purtroppo, le opere possono esser commissariate e realizzate in breve tempo, vedasi Ponte Morandi a Genova sotto il governo Conte, oppure possono durare anni”. A dirlo è la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi, che su questi temi ha già presentato interrogazioni all’esecutivo.

“Come riportato in una delibera della Corte dei Conti del 18 ottobre 2021 per quanto riguarda la durata complessiva delle fasi di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico la nostra Regione risulta essere la quartultima in Italia: 5,7 anni per realizzare un’opera contro la media italiana di 4,8 anni, mentre nelle Marche sono sufficienti 3,8 anni”.

“Il Ponte sul Torre di Chipris – Viscone è stato avviato nel 2017 ed è di competenza del Commissario Delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4, che dal 2018 è il Presidente Fedriga, eppure dopo 6 anni siamo ancora in attesa di poterlo attraversare”.

“In Regione con una norma approvata in assestamento di bilancio a Luglio per attuare gli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio regionale contro i fenomeni di dissesto idrogeologico, l’Amministrazione regionale ha realizzato il Sistema integrato per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, stanziando 50 milioni di euro. Di questi non è stato impegnato, non diciamo speso, nemmeno un euro, ma da due mesi abbiamo una cabina di regia che deve indicare gli interventi da fare e verificarne l’attuazione, sarebbe stato positivo verificare l’attuazione di quelli già iniziati”.