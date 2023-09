Capozzi M5S: “Il Presidente Bordin ammetta i comitati no Acciaieria in commissione”

“Abbiamo chiesto al Presidente Maurmair di includere anche i Comitati promotori della petizione No Acciaieria in Laguna alle audizioni del 21 settembre in Consiglio Regionale”. A renderlo noto è la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi (M5S). “Finalmente dopo un anno e due mesi dallo stanziamento di 20 milioni di euro per realizzare le infrastrutture necessarie all’acciaieria in Laguna, le commissioni consiliari competenti in attività produttive e ambiente sono state convocate per audire i Comuni interessati, i professionisti incaricati degli studi professionali propedeutici all’insediamento siderurgico nella Punta Sud dellaussa Corno e le associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale”.

“È assurdo che non siano stati convocati i Comitati che in questi mesi han raccolto e depositato in Consiglio più di 24 mila firme. Cittadini che prima della Giunta han espresso la loro contrarietà a qualsiasi ipotesi di cementificazione della Punta Sud. Sebbene nell’elenco degli auditi manchino anche Enti istituzionali come il Comune di Terzo di Aquileia, l’Arpa e l’ente di decentramento di Udine, ci è stato risposto che ormai gli Uffici di Presidenza hanno stabilito l’elenco e quello rimane”.

“Non ci resta che appellarci al Presidente del Consiglio Bordin destinatario della petizione popolare – conclude Capozzi – affinché sia permesso ai cittadini di partecipare alle commissioni del 21 settembre”.