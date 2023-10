Capozzi M5s : “Lago di Cavazzo, dopo 9 anni attendiamo ancora le valutazioni sul By Pass”

“Non abbiamo potuto sapere gli esiti dei lavori del laboratorio dei Comuni, per cui il territorio ancora non sa se sia possibile, necessaria e fondamentale la realizzazione del più volta auspicato by pass delle acque che dalla centrale di Somplago vengono sversate nel Lago”.

A dirlo è la consigliera Regionale del MoVimento 5 Stelle Rosaria Capozzi intervenuta durante le audizioni in IV commissione dei soggetti interessati alla rinaturalizzazione del Lago dei Tre Comuni.

“E’ importante avere tutte le conoscenze del caso e dopo 9 anni dalla risoluzione della IV Commissione pare che ancora non ci siano le condizioni tecniche per stabilire se questa opera sia fondamentale e necessaria oppure no. Già nel 2019 il concorso di idee finalizzato alla rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale e turistica, comprensiva di una valutazione costi/benefici delle possibili alternative agli usi specifici esistenti del Lago dei Tre Comuni, è andato deserto”.

“Così come nella ipotesi di inteventi strutturali a San Giorgio di Nogaro sono state coinvolte le Università regionali, non si comprende perchè le stesse non siano state chiamate a studiare anche le interazioni tra la centrale idroelettrica di Somplago e il Lago dei Tre Comuni e a definire le conseguenti azioni di mitigazione sul breve e sul medio periodo”.

“La Regione un anno fa ha scelto di affidare la realizzazione di tali verifiche allo Studio Tecnico Pantidro, con sede a Cuneo, per 28 mila euro più iva. Ci auguriamo di poter visionare nella prossima audizione, già prevista, anche gli esiti di questo studio e non solo quelli del Laboratorio istituito dal Consiglio Regionale nel 2019”.