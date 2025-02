Carabinieri: arrivo di nuovi 55 militari da impiegare presso le Stazioni del Comando Provinciale di Udine

Con una nota il Comando Provinciale Carabinieri di Udine accoglie con entusiasmo l’arrivo di 55 nuovi Carabinieri, pronti a irrobustire il dispositivo di sicurezza del territorio realizzato dall’Arma. Questi rinforzi rappresentano un importante contributo per il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza in una provincia caratterizzata da una vasta estensione geografica e da esigenze di sicurezza diversificate, dalla città di Udine agli insediamenti montani più isolati, dalle località a vocazione turistica stagionale alle aree industriali o commerciali.

Le istanze di sicurezza di tutti i cittadini vengono costantemente apprezzate e prese in considerazione. Infatti i nuovi Carabinieri, giovani e motivati, sono stati destinati alle diverse Stazioni su tutto il territorio, per garantire una presenza capillare e un presidio costante. Il loro intervento sarà fondamentale per intensificare le attività di prevenzione e contrasto ai reati, rafforzando la tutela delle comunità e le opportunità di dialogo con i cittadini.

L’arrivo di queste nuove risorse sottolinea l’impegno dell’Arma nel garantire un servizio efficiente e vicino alle esigenze della popolazione, contribuendo alla salvaguardia della sicurezza e della qualità della vita nell’intera provincia di Udine.