Carabinieri: fermati e arrestati due cittadini albanesi. Avevano in auto cocaina, armi e proiettili

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri di Udine: stavolta l’attività era incentrata a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti sul territorio. In questo caso in particolare, i militari della Radiomobile e della Stazione CC di Udine Est hanno tratto in arresto in flagranza due uomini albanesi di 40 e 29 anni, il primo residente nella provincia di Vicenza mentre il secondo abitante della zona, entrambi con precedenti di polizia. I due non si sono fermati all’alt durante un normale controllo su strada nei pressi della Caserma “Piave”, ma hanno terminato il loro infelice tentativo di fuga sbandando e andando ad incunearsi negli arbusti di una vicina strada non asfaltata. Subito bloccati, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare; all’interno dell’auto sono stati trovati due pacchi da 1,7 kg complessivi di cocaina (nascosti dietro il quadro strumenti analogico), una pistola cal. 22LR con matricola abrasa e 5 proiettili, di cui uno già in canna (nascosti nel vano fusibili) e la somma contante di 8500 euro. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e i due soggetti sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Udine come disposto dall’A.G.