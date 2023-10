Carabinieri: spaccio di stupefacenti. Arrestato a Majano un 47 enne

I Carabinieri della Stazione di Majano, in collaborazione con la Polizia locale di Colloredo di Monte Albano, nell’ambito di servizi preventivi e repressivi finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, al culmine di una attività informativa e investigativa, nel pomeriggio di giovedì del 26 ottobre u.s hanno tratto in arresto un 47enne per aver occultato, presso la sua abitazione, 885 grammi di marijuana e materiale idoneo alla coltivazione delle piante, alla loro essicazione e al suo successivo spaccio. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Udine.