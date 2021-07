Caregiver: finalmente un aiuto concreto dalla Regione

Un aiuto concreto ai caregiver familiari non è più un miraggio. La Regione FVG, infatti, ha recentemente approvato in via definitiva la Delibera che, attraverso l’apposito Regolamento, sostiene i prestatori di cura familiari con un’agevolazione economica di 300 Euro mensili. A comunicarlo il Consigliere Regionale FVG del Gruppo Misto Walter Zalukar. La Delibera utilizza fondi statali e si inserisce appieno nella gamma dei servizi sociali della LR n. 6/2006. Per l’attivazione del contributo, infatti, non solo è necessario possedere i requisiti previsti dal regolamento (DGR n. 1041/2021 – Allegato 1), ma si deve altresì attivare il progetto personalizzato. Non soldi a pioggia, quindi, ma mirati attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno a garanzia di efficacia e di efficienza del contributo stesso. Grazie a questi fondi si anticipa l’approvazione di una legge regionale specifica in materia di caregiver – materia sulla quale ho presentato una Proposta di Legge- e va assolutamente bene così perché l’importante è dare risposte ai cittadini. In futuro, una legge non potrà che rafforzare la figura del caregiver familiare armonizzandola ancor di più con l’impianto del Welfare Regionale e, perché no, implementando il contributo economico e inserendo il caregiver in specifici percorsi di formazione per migliorarne le capacità assistenziali. Sono soddisfatto di questa iniziativa di Giunta, ma anche stupito della poca, anzi alcuna risonanza della notizia verso i cittadini. Nasce da qui il mio comunicato stampa che spero potrà in parte colmare una lacuna comunicativa da parte dell’Assessorato alla Salute e alle Politiche sociali.