Carenza di infermieri nella case di riposo, Centis (Cittadini): «Agire con interventi rapidi per evitare crisi di gestione nell’assistenza degli anziani»

«Gli ospiti delle case di riposo del pordenonese non possono, in alcun modo, trovarsi senza l’adeguata assistenza e chi governa deve impegnarsi per trovare, subito, una soluzione alla fuga di infermieri, professionalità preziose per la cura degli anziani, da queste strutture». Così il capogruppo dei Cittadini, Tiziano Centis, sulla carenza di infermieri nelle case di riposo, segnalata in primis dall’Ordine degli infermieri di Pordenone. Sul tema il consigliere presenterà un’interrogazione con cui chiederà alla Giunta regionale quale azioni intende portare avanti per dare risposte a un vero grido di allarme.

«Questa situazione sta mettendo in crisi un sistema, come quello delle case di riposo, che ha già sofferto pesantemente l’anno della pandemia – aggiunge Centis. – Sappiamo bene quali sono le complicazioni che hanno dato vita a questa criticità: le disparità economiche tra i contratti nel privato e nel pubblico, ma anche la norma che obbliga gli infermieri pubblici dipendenti al vincolo di esclusività, che li lega all’azienda di appartenenza ed impedisce a questi di effettuare qualche turno fuori servizio presso le case di riposo. Una regola che non è al passo con le logiche attuali e su cui bisogna intervenire».

Il consigliere regionale riflette anche sulla questione dei professionisti stranieri, a cui però manca l’iscrizione all’albo professionale: «In Veneto è stata possibile una deroga per le situazioni di emergenza, ma sarebbe necessario trovare la strada per permettere l’abilitazione almeno provvisoria anche dei titoli professionali che ora non sarebbero equipollenti».