Carenza di personale socio sanitario nei Pronto soccorso di Gorizia e Monfalcone: Tutela della salute a Rischio?

“In seguito a quanto riportato da un articolo apparso oggi sulla stampa locale (Il Piccolo, ed. Gorizia) ho presentato un’interrogazione indirizzata all’Assessore Riccardi per fare chiarezza e per sollecitare interventi risolutivi sulle gravi carenze di personale socio-sanitario nei Pronto Soccorso degli Ospedali di Gorizia e Monfalcone. Questa iniziativa nasce da una segnalazione dei Sindacati di categoria, che nei giorni scorsi hanno incontrato il Prefetto per denunciare una situazione ormai insostenibile: la carenza di personale sta compromettendo la qualità e l’efficacia del servizio offerto ai cittadini, mettendo a rischio la tutela della salute pubblica e generando un clima di forte e crescente preoccupazione tra gli operatori del settore e negli utenti.” Così si è espresso in prima battuta Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG. “È essenziale – prosegue Honsell – che la Regione intervenga con celerità, creando maggiore attrattività e un migliore clima aziendale per porre in essere una seria pianificazione e condivisione delle azioni con i Sindacati della categoria. Mi auguro che l’Assessore fornisca al più presto risposte ed un impegno concreto per restituire ai cittadini servizi sanitari adeguati, non vendendo ai privati anche questo ennesimo pezzo di sanità.”