Carenza medici di base a Lestizza (Ud) approvata mozione all’unanimità in Consiglio comunale

Un’importante vittoria per il gruppo di minoranza Insieme per Lestizza, che ha promosso con determinazione la convocazione di un Consiglio Comunale straordinario, svoltosi il 26 giugno 2025, per affrontare la grave carenza di medici di base sul territorio comunale. La proposta è stata accolta con senso di responsabilità anche dalla maggioranza, che ha votato favorevolmente e all’unanimità l’ordine del giorno presentato dalla minoranza.

Vista la chiusura dell’ambulatorio della dottoressa Pagliano e la presenza di un solo medico di base attivo sul territorio comunale (che conta circa 3500 abitanti), a partire dalle numerose segnalazioni di disagio da parte dei cittadini – in particolare anziani, malati cronici e famiglie con bambini– Insieme per Lestizza ha chiesto con forza l’apertura di un confronto istituzionale sul tema, sottolineando l’urgenza di garantire un diritto costituzionale fondamentale: l’accesso alle cure primarie.

“Abbiamo voluto portare all’attenzione del Consiglio un problema reale, concreto e sentito da tutta la cittadinanza. – ha dichiarato il gruppo consiliare promotore – Il nostro obiettivo era, ed è, costruire soluzioni, non polemiche. Il voto favorevole della maggioranza dimostra che, su temi vitali come la salute pubblica, si può e si deve lavorare insieme.”

Il testo approvato impegna il Sindaco e la Giunta a: attivare urgentemente un confronto con l’ASUFC distretto Mediofriuli e la Regione per ripristinare un presidio medico stabile; valutare forme di supporto comunale per incentivare l’arrivo di nuovi medici di base, anche attraverso l’uso di spazi comunali o altre agevolazioni logistiche; informare e coinvolgere la cittadinanza sugli sviluppi, favorendo partecipazione e trasparenza.

Successivamente, l’ASUFC distretto Medio Friuli ha individuato una soluzione temporanea, attivando un ambulatorio sul territorio comunale al servizio dei pazienti privi di medico di base esclusivamente per il mese corrente.

L’iniziativa del gruppo consigliare di minoranza mostra come la politica locale, al di là delle appartenenze, può ancora essere al servizio delle persone e l’approvazione unanime è il segnale della necessità di intervenire per il bene dei cittadini.