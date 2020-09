CarlinoClick, ritorna il concorso che promuove natura, cultura e talento fotografico

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Ritorna CarlinoClick. Carlino in uno scatto. Il concorso fotografico promosso dal Comune di Carlino e curato in particolare dalla Biblioteca civica giunge alla quarta edizione e, come spiega l'Assessore comunale alla cultura, Veronica Vicentini, «continua a perseguire le proprie finalità di valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico della comunità carlinese e di stimolo e promozione della sensibilità e del talento dei concorrenti».

Per il 2020 l'obiettivo – è proprio il caso di dirlo... – è puntato sulla natura e in particolare sulla fauna selvatica. “Fauna selvatica nel territorio di Carlino” è infatti il titolo specifico scelto per l'iniziativa, «che è stata assunta dall'Amministrazione comunale e dalla Biblioteca – sottolinea ancora Vicentini – allo scopo di invitare gli aspiranti concorrenti a scoprire e ad osservare con attenzione e con rispetto gli animali che popolano i campi, i boschi e le acque del territorio».

«Ci piace pensare – aggiunge il Sindaco di Carlino, Loris Bazzo – che il concorso fotografico incoraggi chi ama la fotografia e la natura ad avvicinarsi al nostro territorio, a conoscerlo meglio e a documentare con le immagini questo incontro».

La partecipazione a CarlinoClick è libera, gratuita e aperta a tutti. Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di tre fotografie che devono essere ad alta definizione (almeno 300 dpi), in formato .tiff o .jpg e ad orientamento orizzontale (dimensioni minime cm 30 x 21). Questi e altri dettagli di carattere tecnico sono contenuti nel regolamento del concorso, che è consultabile in rete, sul sito web istituzionale del Comune di Carlino (www.comune.carlino.ud.it). I concorrenti potranno inviare le loro opere esclusivamente via e-mail all'indirizzo biblioteca@comune.carlino.ud.it, tassativamente entro le ore 24 del 10 ottobre prossimo. Si possono richiedere ulteriori informazioni anche contattando la Biblioteca al numero telefonico 0432 687831.

Le immagini ricevute verranno pubblicate a titolo divulgativo sulla pagina Facebook CarlinoClick (www.facebook.com/CarlinoClick) e verrà fatta una selezione di tredici scatti, che saranno sottoposti alla valutazione di una giuria tecnica istituita per l'occasione, che definiranno la classifica conclusiva.

Tutte le tredici fotografie selezionate andranno a comporre il calendario per l’anno 2021, stampato dal Comune di Carlino e distribuito in tutte le famiglie residenti. Agli autori della prima e della seconda classificata sarà attribuito un premio in materiale ad uso fotografico, rispettivamente pari a 400 euro e 200 euro.