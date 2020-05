Caro ministro ti scrivo…. così mi distraggo un pò. Lettera dei parlamentari Pd, M5s e Iv a Gualtieri per evitare che le intemperanze strumentali di Fedriga mandino il Fvg a gambe all’aria

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

I parlamentari eletti in regione Fvg di Pd, M5S e Italia viva hanno preso carta e penna per scrivere una lettera al ministro dell'economia Roberto Gualtieri e al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia. Nella missiva si chiede: "Una congrua riduzione del contributo per gli esercizi 2020 e 2021 e soprattutto la concessione al FVG di tutti gli spazi e strumenti necessari per una forte stagione di investimenti a favore del tessuto economico regionale". La richiesta che arriva, è bene ricordarlo, dai parlamentari appartenenti alla maggioranza nazionale, in realtà è una risposta alla posizione assunta dal presidente della Regione Fvg Massiliano Fedriga che vorrebbe l'annullamento totale dei versamenti a Roma per due anni alla luce della grave crisi economica causata dalle restrizioni anti-Covid. Si tratta di quasi un miliardo e 300 milioni di euro che il "governatore" vorrebbe mantenere interamente nelle casse regionali, una pretesa che più che eccessiva è volutamente divisiva e palesemente pretestuosa, come qualsiasi osservatore politico può intuire. Nasconde in realtà la più classica delle manovre propagandistiche che Fedriga mutua dallo stile “Salvini”. Creare il problema per poi arrivare ad una ovvia mediazione gridando al miracolo, prendendosi il merito dell'ovvio. Ma di più, l'alzare il livello dello scontro con Roma vuole certamente essere un modo vittimistico per depistare l'opinione pubblica dalla gestione claudicante, per non dire di più, della fase 1 dell'emergenza in Fvg. Fase 1 che ha provocato il disastro che abbiamo visto soprattutto nelle Rsa e Case di Riposo e che prosegue con la fantasmagorica vicenda della nave lazzaretto. In queste ore, fra l'altro, è in distribuzione (pubblicato sui social) un volantone della Lega che, a fianco dell'immagine di Fedriga, riporta il testo: “Pur di non dare ragione a noi, il governo sta danneggiando aziende e cittadini: o riaprono tutto il 18 o le regioni faranno da sole”. Una minaccia, anzi un proclama in stile win win (vincere in ogni caso) dato che il governo nazionale, per bocca del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ha già annunciato che lunedì prossimo 18 maggio, sempre che i dati sanitari localmente non creino problemi, le "riaperture” diverranno responsabilità delle Regioni. Insomma Fedriga vuole vincere facile prendendosi meriti non suoi e, scusando il termine, prendendo per il culo frotte di imprenditori esasperati che vedono le loro giuste ragioni e preoccupazioni strumentalizzate dal "governatore" e purtroppo dalle loro rappresentanze di categoria che in questa fase hanno pensato che il carro del vincitore sia ancora il "carroccio", ma che rischiano in futuro di doversene pentire amaramente. Ma non solo sulle riaperture Fedriga vuol fare il gioco delle tre carte, vuole fare lo stesso sulla questione finanziaria dato che, visto che sarà impossibile bloccare tutti i trasferimenti dal Fvg a Roma a meno di non entrare in un conflitto istituzionale rischiosissimo per il Fvg. Semplicemente, si attuerà la trattativa, quella auspicata dai parlamentari della maggioranza di Governo nazionale nella lettera a Gualtieri. A quel punto visto che molto probabilmente qualcosa si otterrà, lui l'ineffabile “governatore” canterà vittoria. Si tratta di mera propaganda, ovviamente, ma sarà necessario che la verità emerga, perchè se è corretto che i parlamentari si preoccupano di un possibile scontro dal quale il Fvg uscirebbe con le ossa rotte, rischiano comunque di giocare in favore del campo avverso e di far buon gioco a Fedriga & c. Un rischio concreto di portargli "acqua con le orecchie" visto che ci sarà poco da fidarsi del mondo della comunicazione regionale per evidenziare la manovra del centrodestra. Nel merito, quanto è emerso questa mattina nella conferenza stampa è infatti la volontà di collaborazione istituzionale e probabilmente non potrebbe per ora essere diversamente a patto che poi non cisi "distragga".

Erano presenti per il Pd la deputata Debora Serracchiani e la senatrice Tatjana Rojc, per il M5S i deputati Luca Sut e Sabrina De Carlo e, pur in assenza di collegamento perchè in viaggio in treno, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato anche lui fra i firmatari della missiva. Nella lettera i parlamentari definiscono "pressante la questione dell'attualizzazione del patto finanziario tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" che sarebbe "pienamente legittima in considerazione della situazione di emergenza economica". La richiesta è di attivare "quanto prima un tavolo con la Regione FVG per analizzare la nuova situazione, verificare gli scostamenti, stimare le conseguenze del minor gettito atteso rispetto le essenziali funzioni garantite direttamente dalla Regione ai cittadini del FVG e valutarne gli effetti rispetto agli importi previsti nel Patto". "Nelle ultime ore - segnalano i parlamentari - i toni si sono accesi e le posizioni rischiano di radicalizzarsi, forse a guadagno di interessi di parte ma sicuramente a danno dell’interesse comune di collaborare all’esito di un accordo". "Riteniamo che con lo spirito di unità che deve contraddistinguere tutte le Istituzioni - ha spiegato in particolare Serracchiani - sia necessario ragionare insieme, e lo si può fare sulla base degli strumenti che abbiamo a disposizione, cioè la clausola di salvaguardia. Questo è l'atteggiamento che deve essere tenuto, mentre tutto il resto è propaganda che non può interessarci. La lettera - ha precisato - serve ad avviare un percorso di dialogo". La senatrice Rojc ha ricordato che "in una gravissima emergenza, l'opposizione regionale ha dichiarato la volontà di collaborare", deprecando un'impostazione della Giunta Fedriga "strumentale che porterebbe alla rottura con il Governo per essere utilizzato poi come propaganda scaricando la colpa della crisi su chi della crisi si occupa con serietà".

Il deputato Sut ha ribadito che "dobbiamo dimostrare unità e puntare sul dialogo non sui proclami" e ha indicato che "già una prima risposta la diamo con il dl Rilancio in cui è previsto un fondo di 3,5 mld per il ristoro degli Enti locali e di 1,5 mld, di cui una parte è destinata alle Regioni speciali".

Sabrina ha rimarcato che "serve compattezza e unità nazionale" e ha definito "incomprensibili gli aut aut fatti attraverso appelli a non votare decreti che presentano misure urgenti e necessari per i territori".

"La lettera - ha aggiunto Serracchiani - è aperta alla firma di altri parlamentari della Regione. Noi siamo partiti in quanto abbiamo l'onere della responsabilità politica del governo nazionale, ma la firma di altri parlamentari sarebbe un segnale positivo e - ha concluso - rafforzerebbe questa iniziativa la logica dell'unità d'intenti".

L'appello è stato raccolto anche da Articolo UNO del Friuli Venezia Giulia che in assenza di parlamentari eletti in regione ha affidato ad una nota del segretario regionale Mauro Cedarmas un commento: “L’iniziativa dei parlamentari di M5S e Pd si muove nella giusta direzione”. “Avviare una discussione con il governo - continua il segretario - per ridefinire i reciproci impegni finanziari è la strada giusta, per garantire gli interessi e le necessità dei cittadini del Friuli Venezia Giulia in un quadro di reciproca collaborazione. Questo è il modo giusto di agire e non le sterili contrapposizioni come fanno i leghisti, buone per le campagne elettorali ma inutili per governare bene. Art. 1 - conclude - pur non avendo parlamentare eletti in questa regione, attraverso i suoi eletti in parlamento, seguirà la discussione e darà il suo contributo di idee per il bene del Friuli Venezia Giulia”.

Fabio Folisi