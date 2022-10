Caro vita e caro energia, se ne parla oggi a Palmanova al direttivo di Federconsumatori Fvg

Sarà di oltre 2.600 euro, più di 200 euro al mese, il peso medio dell’inflazione sulle famiglie italiane a fine anno. È la stima dell’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, parametrata sull’attuale tasso d’inflazione, salito all’8,9%, e legata nella sua componente più pesante agli esponenziali aumenti di energia e gas. E sarà proprio il caro bollette, destinato a un ulteriore, pesante aggravio nel quarto trimestre, uno dei temi centrale del Consiglio direttivo di Federconsumatori Fvg, convocato per domani (giovedì 13 ottobre) a Palmanova, a partire dalle 9.15, nella sala d’onore del municipio, in piazza Grande, alla presenza del presidente nazionale Michele Carrus. Nel programma dei lavori anche l’approvazione del nuovo Statuto, l’approvazione del rendiconto 2021 e del bilancio di previsione 2023, la relazione del presidente regionale Angelo D’Adamo sull’attività dell’associazione. L’intervento conclusivo sarà quello di Carrus, previsto attorno alle 12. Al presidente nazionale il compito di illustrare le misure sollecitate da Federconsumatori e le altre associazioni per proteggere famiglie e microimprese dal carovita, dalla rateizzazione delle bollette alla sospensione dei distacchi per morosità, e di affrontare altri temi centrali nell’impegno dell’associazione, dalla gestione del superbonus all’aggressività del marketing telefonico e online, dal risparmio tradito alla vigilanza sull’e-commerce.