Carovita e carobollette: Domani a Trieste lancio campagna “Noi Non Paghiamo”

Il neonato Coordinamento Triestino contro il carovita ed il carobollette darà vita a un presidio domani venerdì 28 ottobre presidio dalle ore 17.30 in poi , in piazza della Borsa. Il presidio servirà a distribuire materiale informativo su una delle emergenze sociali più gravi di questi mesi e denunciare il carattere speculativo di tali aumenti. Il Coordinamento chiede inoltre:

– che il prezzo del gas e della elettricità venga riportato a livelli accessibili per i ceti popolari, con interventi finanziati dagli extraprofitti realizzati in questo periodo dall’industria energetica;

– che l’energia sia “bene comune” tramite una gestione del sistema energetico, soggetto al controllo democratico dei/lle cittadin*;

– un intervento pubblico su scala europea attraverso prezzi amministrati in grado di contrastare la speculazione;

– l’allontanamento definitivo dalle fonti fossili a favore delle fonti rinnovabili e la riduzione complessiva ed efficace nel consumo di energia;

– un trasporto pubblico, gratuito e capillare anche nei quartieri periferici ;

– un intervento per favorire la creazione di comunità energetiche per decentralizzare la produzione di energia a uso civile

Il presidio lancerà anche a Trieste la campagna “Noi Non Paghiamo” https://nonpaghiamo.it/ , che sulla falsariga della campagna britannica “Don’t pay UK” si ripropone di raccogliere un milione di aderenti entro il 30 novembre, disposti dopo quella data a non pagare le bollette, come strumento di pressione verso i grandi gestori della distribuzione.