Cartiera di Tolmezzo preoccupazione di Sinistra Italiana per il futuro dei suoi lavoratori

Sinistra Italiana FVG esprime molta preoccupazione per la situazione della Cartiera di Tolmezzo e per il futuro dei suoi lavoratori, soprattutto perché le prospettive future non sono ad oggi chiare visto la situazione del mercato e gli aumenti energetici. Le parole di Ajello Alessandro “la situazione che stanno affrontando i dipendenti dello stabilimento di Tolmezzo è un’ulteriore sintomo dell’ impoverimento che sta affrontando il nostro territorio e della poca lungimiranza dalla visione del governo Regionale. Ci uniamo alla richiesta dell’istituzione di un tavolo di confronto tra tutti i diversi attori socioeconomici interessati, per trovare delle risposte chiare per il futuro della Carnia”. Al riguardo stiamo valutando la presentazione di un’interrogazione con la consigliera regionale Serena Pellegrino.