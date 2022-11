CASA. HONSELL (OPEN): ATER, NUOVO REGOLAMENTO ANCORA DISCRIMINATORIO

“Durante i lavori della Commissione Lavori pubblici del Consiglio Regionale, l’assessore Roberti ha portato per approvazione l’ennesima modifica del regolamento per l’accesso alle graduatorie Ater. Il tribunale di Udine aveva infatti condannato la Regione per aver escluso in modo discriminatorio i cittadini stranieri che non avessero prodotto tutti documenti richiesti per dimostrare di non possedere nulla nei Paesi di origine. Il tribunale aveva ritenuto che tale norma non fosse costituzionale”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), specificando che “il nuovo regolamento non modifica la norma, come sarebbe corretto fare, ma continua a far sventolare la bandierina della xenofobia, richiedendo che tali cittadini, se non presentano i documenti, dimostrino di essere stati ‘corretti e diligenti’ nel cercare di farlo”. “È evidente – conclude Honsell – la scaltrezza del presidente Fedriga: scarica sui funzionari tutta la discrezionalità di escludere o includere cittadini in graduatoria, senza però prendere posizione. Come Open Sinistra Fvg ritengo vergognosa questa soluzione che mantiene tutta la forza della discriminazione da un lato, ma non se ne prende la responsabilità. Abbiamo dato parere contrario, ma la proposta è passata con ambiguità ipocrita”.