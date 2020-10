Casa moderna: dichiarazioni di Tilatti presidente Confartigianato Fvg:   “Il futuro: sinergia con Pordenone”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

«Come i fondatori artigiani della Casa Moderna, dopo otto anni dall’avvio dell’idea ad opera dell’Unione degli artigiani di Udine e Gorizia, seppero consegnare il patrimonio che avevano costruito alle Istituzioni – la Camera di Commercio, il Comune e la Provincia di Udine – perché avevano capito la necessità di ampliare gli orizzonti e di coinvolgere molte altre realtà in questo progetto, così oggi diciamo alle Istituzioni e alla governance della Fiera di Udine: andiamo avanti, oltre i confini. Viceversa, non saremmo una classe dirigente all’altezza delle sfide imposte dai tempi».

Il presidente di Confartigianato Fvg, Graziano Tilatti, è intervenuto così oggi, sabato 3 ottobre, all’Inaugurazione della 67ª edizione della “Casa Moderna” all’ente fiera di Martignacco. Al taglio del nastro di un’edizione che integra la presenza fisica di 174 espositori con una robusta iniezione di digitalizzazione per una visita dell’evento anche in versione 3D, stando comodamente seduti altrove ma con la possibilità di parlare con gli espositori, il presidente Tilatti, ha affrontato senza esitazione il tema del futuro degli enti fieristici in Fvg: «Il futuro è la sinergia con Pordenone – ha affermato -, mantenendo patrimoni distinti. La volontà, la capacità, e se servono anche le risorse, degli artigiani regionali ci sono per scrivere una nuova pagina dell’economia di questa regione, che dobbiamo costruire assieme. Siamo pronti alla nuova sfida, non dobbiamo avere paura, ma saper agire con coraggio e lungimiranza come fecero i nostri predecessori».

L’antenata della Casa Moderna debuttò nel 1950, ha ricordato Tilatti, e all’inaugurazione partecipò l’allora presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi. Otto anni dopo la decisione degli artigiani di consegnare quanto avevano costruito alle Istituzioni del territorio, per realizzare un progetto ancora più articolato, di cui hanno continuato a essere protagonisti con una partecipazione societaria di minoranza e una presenza costante negli stand fieristici.

«Bene la digitalizzazione dei processi in un’ottica di innovazione dell’economia – ha concluso Tilatti -, ma il nostro è un lavoro fatto con le mani, intriso di idee, passioni e sentimenti. Tutti elementi che devono rimanere saldi anche nella nuova economia».