Casa Moderna e le eccellenze artigiane di Saperi & Sapori FVG in mostra a Udine Fiere dal 2 al 6 ottobre.

Casa Moderna insieme a Saperi & Sapori FVG: la combinazione delle due manifestazioni ha fatto il suo esordio nel 2024 e i risultati ottenuti hanno convinto la squadra organizzativa a proseguire l’impegno, ad ottimizzare la sinergia per proporre, dal 2 al 6 ottobre, l’edizione 2025 del “doppio appuntamento” in unico e strategico contesto espositivo e promozionale, la Fiera di Udine.

La casa si vive meglio quando è confortevole, sicura, costruita e arredata con criteri e materiali di qualità, con impianti e sistemi che migliorano la vita quotidiana. La casa è anche il nostro modo per concretizzare efficienza e risparmio energetico. Il focus espositivo centrale di Casa Moderna 2025 riguarderà l’impiantistica, i materiali, le tecniche e tecnologie e tutte quelle soluzioni per rendere lo spazio abitativo piacevole, efficiente e consapevole. Nei padiglioni 5, 6, 7 e nelle aree esterne di Casa Moderna esporranno 150 aziende del FVG e di altre regioni italiane e della Slovenia. L’offerta si arricchisce con gli oltre 50 marchi italiani esteri delle case rappresentate dagli espositori.

Al traguardo della 72^ edizione, Casa Moderna si presenta con un restyling del marchio, con una diversa immagine di campagna e un nuovo claim. Un concept rivisto che mantiene la casa come baricentro della comunicazione.

La casa è anche il luogo dove si esprimono l’arte del “saper fare”, della tradizione e i sapori genuini e allora, accanto agi stand di Casa Moderna, ecco il padiglione di Saperi & Sapori FVG, vetrina delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia, che nel padiglione 8 riunisce 35 rappresentanti dei settori dell’artigianato e dell’agroalimentare, di cui 12 licenziatari del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Anche PromoTurismoFVG sarà presente alla fiera con uno spazio dedicato all’esposizione del merchandising “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e un punto informativo per offrire supporto al pubblico in merito all’offerta turistica ed enogastronomica della regione.

Materie prime di qualità, prodotti del territorio, lavorazioni rispettose nel segno della sostenibilità, cura dei dettagli: la fiera intende valorizzare storie, tradizioni e identità culturale, promuovendo l’eccellenza del “made in FVG”. Protagonisti, al padiglione 8, saranno i saperi dell’artigianato, tra lavorazioni in legno, coltelleria, mosaici e anche complementi d’arredo e design, esperti di restauro e decorazioni, nonché tessuti, con gli intramontabili e tradizionali scarpèts e i merletti. Accanto ai saperi, i sapori, con i produttori che esporranno le eccellenze enogastronomiche tra miele, olio, gubana e prodotti da forno, birre artigianali e liquori, gelato e conserve ma si troveranno anche frico e altri prodotti a chilometro zero direttamente dall’orto. Su https://saperiesapori.casamoderna.it/ le aziende che esporranno al padiglione 8.Stiamo mettendo a punto il ricco programma degli eventi di Casa Moderna che sarà dettagliato sul sito e sui social. Ecco solo alcune anticipazioni…

Ritorna “L’Architetto in Fiera”: le consulenze d’arredamento ai visitatori realizzate in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Udine. Le consulenze, della durata di 40 minuti ciascuna, saranno gratuite, su prenotazione e daranno la possibilità di porre domande e ricevere ottimi consigli dagli architetti. Utile portare con sé delle foto, misure, desiderata e …curiosità!

Anche gli esperti Giardinieri di Confartigianato saranno a disposizione del pubblico nelle aree esterne dando suggerimenti, preziosi consigli e tutorial per la cura di piante e giardini.

Murales, corsi di fotografia per interni, gare di arte muraria – selezione Ediltrophy 2025 sono alcune delle attività curate da Formedil Udine (nuova denominazione del Centro Edile Formazione e Sicurezza – Cefs) che insieme agli allievi del Cefap – formazione professionale, realizzerà delle fioriere con piantumazione.

Anche la Filiera Legno ha il suo Esperto in Fiera per spiegare il percorso della legna dal bosco alla stufa e il loro uso consapevole. Percorso che proporrà anche la Sfilata degli Spazzacamini nella giornata di sabato.

Arte, Mostre, Laboratori creativi…faranno di Casa Moderna anche un’occasione di arricchimento personale e di valorizzazione degli artisti del territorio.

Al padiglione 7 “Transiti d’arte: 50 anni di ricerche di Coletti”, mostra retrospettiva di opere realizzate da Guido Coletti dagli anni ’70 ai giorni nostri.

Nello spazio mostra “Il paesaggio nell’arte di Tosolini” allestito al padiglione 6, saranno esposti i quadri di Beppino Tosolini: l’artista curerà, coadiuvato da altri maestri, i laboratori creativi “Piccoli Artisti in Fiera” ai quali i bambini potranno partecipare gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti disponibili, usando matite colorate, dipingendo sassi, imparando l’arte del mosaico e dell’acquerello.

Convegni e incontri hanno sempre fatto di Casa Moderna un punto di riferimento per aggiornarsi e approfondire le tecnologie legate alla casa, soluzioni installative, casi pratici e ultime tendenze.

La Regione FVG, presente anche con uno stand sulle politiche abitative e sulle agevolazioni casa, organizzerà un convegno nella mattinata di venerdì 3 ottobre, mentre nel pomeriggio si discuterà su “Costruire rispettando l’Ambiente – le azioni che migliorano il futuro” nel tradizionale convegno organizzato da & Co. Energie Condivise.

“L’impianto elettrico connesso” (2 ottobre) e “Cyber sicurezza” (3 ottobre) sono tra gli argomenti di spicco dei seminari tecnici promossi da Confartigianato Imprese Udine.

Sui “Servizi telematici e agevolazioni fiscali” si incentrerà il convegno organizzato dall’Agenzia delle Entrate (sabato 4 ottobre pomeriggio).

L’inaugurazione della 72^ edizione di Casa Moderna e della seconda edizione di Saperi & Sapori FVG è fissata per giovedì 2 ottobre, alle 16.30 (sala Bianca) alla presenza dell’Assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Bini.

Info, ingressi e promozioni:

Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Parcheggio: gratuito

Ingresso unico € 5,00

Pacchetto Speciale Famiglia: genitori e figli fino ai 18 anni € 10,00

Speciale Professionisti: architetti, ingegneri, geometri e periti industriali iscritti agli Ordini e Collegi del Friuli Venezia Giulia potranno visitare gratuitamente tutti i giorni gli stand di Casa Moderna e Saperi & Sapori. Per usufruire di questa opportunità, i professionisti dovranno rivolgersi all’ingresso ovest della Fiera presentandosi con il proprio tesserino identificativo attestante l’iscrizione all’Ordine/Collegio. Nel caso in cui il tesserino non sia disponibile, il personale all’ingresso verificherà online l’iscrizione del professionista.

Gadget: alle biglietterie per i visitatori riceveranno un simpatico portachiavi brandizzato Casa Moderna (fino ad esaurimento).

Buono Cinema 2×1: con l’acquisto del biglietto d’ingresso, viene consegnato un voucher che dà diritto alla visione dei film nelle sale del Cine Città Fiera (fino ad esaurimento dei buoni disponibili).

www.casamoderna.it