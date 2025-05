Case popolari, recuperare il ritardo sulla riqualificazione energetica

Le risorse del PNRR (missione 7 RePower Eu) per riqualificare energeticamente le case popolari erano già disponibili nel 2024 ma solo con la legge di Bilancio 2025, e con il recente Dpcm che ne dà attuazione, il Governo ha stabilito le modalità con cui i proprietari di alloggi pubblici possono avviare programmi di efficientamento energetico di case di vecchia costruzione. Da parte dell’esecutivo nazionale un ritardo davvero imperdonabile. Così il Sunia Fvg in una nota.

Se consideriamo che una parte considerevole del nostro patrimonio regionale di alloggi popolari è stato costruito prima del 1960 e che lo Stato da anni non stanzia risorse per la riqualificazione degli alloggi pubblici, questa è un’opportunità imperdibile per avviare programmi di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di riscaldamento condominiali e consentire così, in primis alle famiglie meno abbienti, di ridurre il peso delle bollette, che spesso supera il valore del canone di affitto.

Purtroppo il tempo perso non si recupera e i tempi di realizzazione sono strettissimi: per questo il Sunia Fvg sollecita tutte le Ater a redigere rapidamente avvisi pubblici chiamando le Energy service company certificate e operanti sul nostro territorio a presentare progetti di fattibilità per i propri edifici. Contestualmente chiederemo un urgente incontro alle Ater per sapere come intendano muoversi rispetto a questa importante opportunità.