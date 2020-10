Caserma Sella Nevea, De Carlo (M5s): “No a chiusura sito, depositata interrogazione” 

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

"Dopo aver portato, lo scorso agosto, all'attenzione del Ministro la vicenda inerente l’annunciata chiusura della caserma della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino di Sella Nevea che si potrebbe concretizzare nei primi mesi del prossimo anno, ho provveduto, nelle scorse settimane, a incontrare il Sindaco di Chiusaforte Fabrizio Fuccaro per conoscere da vicino la realtà". Lo dichiara in una nota la deputata M5S del FVG, Sabrina De Carlo.

"L’eventuale chiusura della struttura, prevista dal piano nazionale di razionalizzazione ed efficientamento delle risorse, comporterebbe serie criticità per l’intero territorio, trattandosi di una struttura strategica situata in una località turistica e baricentrica fondamentale in episodi che necessitano rapidi interventi di soccorso durante le attività sportive estive ed invernali", spiega la deputata.

"Già in occasione dell’incontro al Ministero, ho opposto la contrarietà alla chiusura come portavoce dell’istanza di cittadini e residenti che l'hanno promossa anche con una raccolta firme dalla per evidenziare la forte penalizzelazione che potrebbe subire il territorio", prosegue.

"La sua dislocazione o chiusura comporterebbe evidentemente un allungamento, in caso di soccorso di emergenza, laddove necessario, dei tempi di percorrenza inficiando dunque sulla sicurezza dei turisti, amatori e cittadini interessati a passare del tempo in montagna", spiega De Carlo.

"Per dar seguito al lavoro svolto, ho infine depositato un’interrogazione per sapere se non si ritenga rischioso spostare un presidio strategico e decisivo com’è oggi quello di Sella Nevea a discapito della cittadinanza locale e dei turisti che nei mesi estivi e invernali fruiscono delle bellezze paesaggistiche locali e se non si ritenga di dover intervenire per interrompere l’iter di chiusura della Stazione considerando anche l’ipotesi di una riqualificazione degli spazi utile a mantenere la struttura che si rivela essere essenziale nella zona e unica nell’offrire servizi di emergenza e soccorso rapido", conclude la deputata M5S.