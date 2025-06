Caso Cpr Gradisca, annunciata interrogazione parlamentare

«Quanto accaduto nel Cpr di Gradisca d’Isonzo va immediatamente chiarito dal Governo, e lo chiedo con un’interrogazione parlamentare urgente. La risposta alle proteste per le condizioni igieniche da parte di persone che, a tutti gli effetti, sono detenute nei Cpr non può essere rappresentata dai manganelli». Lo scrive in una nota Angelo Bonelli, parlamentare AVS. «I Cpr sono luoghi di detenzione per migranti che non hanno commesso reati. Il video mostra agenti di polizia in tenuta antisommossa e una persona migrante con il volto coperto di sangue, è inaccettabile per uno Stato di diritto. Il ministro Piantedosi spieghi cosa è accaduto», conclude Bonelli.