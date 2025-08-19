Caterina Comingio e Francesco Cevaro saranno “Nudi e Crudi” all’Ex Convento di San Francesco di Pordenone

Giovedì 21 agosto alle 21.00 all’Ex Convento di San Francesco di Pordenone Le Muse Orfane metterà in scena la commedia corrosiva e brillante “Nudi e Crudi” con Caterina Comingio e Francesco Cevaro.

Comicità brillante, momenti di riflessione e tanto divertimento. Questi gli ingredienti di “Nudi e Crudi” spettacolo realizzato da “Le Muse Orfane” ed inserito nella programmazione dell’ESTATE A PORDENONE 2025 – PORDENONE verso Capitale Italiana della Cultura 2027, che andrà in scena Giovedì 21 Agosto alle 21.00 all’Ex Convento di San Francesco.

La regista Silvia Lorusso Del Linz ha adattato il testo del celebre drammaturgo inglese Alan Bennet e lo ha ritagliato sulle personalità di due attori esplosivi come Caterina Comingio e Francesco Cevaro.

I benestanti coniugi Ransome, tornando da una serata passata a teatro, scoprono di aver subito un furto nel loro appartamento. La loro casa è stata completamente svuotata, dalla moquette ai lampadari: i ladri non hanno trascurato nemmeno il telefono e la carta igienica. Travolti da una realtà inconcepibile, l’avvocato e la sua consorte si trovano ad affrontare un rompicapo di comica suspense, pieno di colpi di scena. Si tratta di una pièce brillante con due attori nelle vesti dei coniugi Ransome in una situazione paradossale che mescola ironia e humor.

“Il testo del celebre drammaturgo inglese Alan Bennett si distingue, come negli altri suoi lavori, per la tagliente ironia e per la capacità di raccontare situazioni e personaggi che appartengono al quotidiano in contesti paradossali, e in “Nudi e crudi” – sottolinea la regista Silvia Lorusso Del Linz – non fa eccezione: Bennett immerge lo spettatore in un contesto ordinario stravolto da un evento tragicomico, caratterizzando i personaggi in relazione alle loro abitudini e alle reazioni che li vedono protagonisti, in un viaggio di trasformazione per Rosemary Ransome (l’attrice Caterina Comingio) e l’incapacità di affrontare i cambiamenti da parte di Maurice Ransome (l’attore Francesco Cevaro).”

L’Associazione teatrale Le Muse Orfane Aps ha all’attivo diversi appuntamenti teatrali realizzati nella città negli anni in collaborazione con il Comune di Pordenone, Partner anche delle edizioni della Rassegna Regionale Antiche Dimore e del Progetto Regionale Echi dal cotonificio.

Le Muse Orfane Aps si avvale della Direzione artistica della regista e autrice Silvia Lorusso Del Linz, e della collaborazione di attori professionisti che operano in Friuli Venezia Giulia

Fra gli spettacoli in scena all’ex Convento di San Francesco e alla biblioteca Civica di Pordenone allestiti in questi anni: Echi dal cotonificio, Omaggio a Luisa Tetrazzini, tenore nell’Ottocento a Pordenone, Angioletta delle Rive, Le Pizzocchere fra storia e leggenda, Le levatrici della Carnia, Racconti di Natale.

L’ingresso allo spettacolo è libero