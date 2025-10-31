“Catine Show”: una serata di comicità e solidarietà per aprire il Natale a Udine 2025

Il Comitato Sport Cultura Solidarietà, in collaborazione con la Fondazione Comunità del Melograno ETS e con il Comune di Udine, presenta “Catine Show”, una serata di solidarietà e divertimento con la travolgente attrice Catine, testimonial della Fondazione, capace di conquistare il pubblico con la sua ironia e le sue esilaranti interpretazioni, anche in lingua friulana.

Venerdì 21 novembre 2025 – ore 20.30 Teatro Palamostre, Udine

L’appuntamento, a ingresso ad offerta libera, rappresenta uno dei primi eventi del programma “Natale a Udine 2025” promosso dal Comune di Udine e sarà un’occasione speciale per unire la gioia della comicità alla forza della solidarietà.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Comunità del Melograno ETS, che ogni giorno si impegna per migliorare la qualità della vita delle persone adulte con disabilità intellettive e per sostenere le loro famiglie.

L’iniziativa gode anche del sostegno della BCC Udine, vicina alla Fondazione e sensibile ai progetti di inclusione e solidarietà nel territorio friulano.

L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti. È possibile prenotarsi — con diritto all’ingresso prioritario e al posto a sedere non numerato — contattando l’organizzazione:

Per informazioni e prenotazioni: ufficiostampa@fondazionemelograno.it

Una serata all’insegna del sorriso e della generosità, per condividere insieme emozioni, solidarietà e la magia del Natale che si avvicina