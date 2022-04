Cciaa, Confcommercio e Comuni uniti per la costituzione del Distretto “Tresemane”

Camera di Commercio, Confcommercio e i Comuni del territorio si uniscono per promuovere la costituzione del Distretto del commercio “Tresemane” e concordare azioni che possano contribuire alla rigenerazione dei centri locali e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche attraverso progetti volti a valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l’attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a promuovere l’offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale. Quanto poi agli obiettivi specifici del Distretto, si va dalla connettività a banda larga al rinnovo dell’arredo urbano, con massima attenzione alla accessibilità diffusa, dalla creazione di zone e attraversamenti pedonali e ciclabili alle attività di marketing, comprese le iniziative tese a favorire la transizione ecologica e l’economia circolare. E ancora riqualificazione delle aree a forte vocazione economica, con l’adozione di misure di contrasto alla ludopatia, promozione della costituzione di comunità energetiche, infrastrutture di rete fognaria, miglioramento dell’illuminazione dell’asse della “Tresemane”, rinnovamento delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, forestazione urbana, mobilità sostenibile. Il corposo insieme di azioni da concretizzare è contenuto nella lettera di intenti per la costituzione di un tavolo di coordinamento per lo sviluppo del Distretti del commercio "Tresemane".