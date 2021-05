Cciaa Pn-Ud, dal 10 maggio nuovo bando Covid da 150 mila euro per le imprese

La giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha dato il via libera a un nuovo bando “Covid”, mettendo in campo voucher di contributi per le imprese del territorio appartenenti ai settori produttivi danneggiati dall’emergenza nell’attivazione di crediti straordinari. I contributi serviranno a far fronte agli oneri che gli imprenditori hanno sostenuto e sostengono per ottenere finanziamenti concessi da banche e da altri intermediari finanziari, a far data dal 1 novembre 2020 e fino al 30 settembre 2021 e comunque prima della presentazione della domanda, che può essere inoltrata a partire da lunedì 10 maggio. Il bando ha un plafond complessivo di 150 mila euro ed è valido per le aziende iscritte nei registri imprese di Pordenone e Udine dei settori specificamente indicati dal bando – che ricalcano quelli indicati di recente per i ristori dalla Regione. Non sarà richiesta alle imprese richiedenti una dimostrazione delle spese sostenute, ma solo del credito ottenuto in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto con un voucher A di 500 euro massimo erogabile per singola impresa per i finanziamenti inferiori o pari a 15 mila euro oppure con un voucher B di mille euro per i finanziamenti superiori a 15 mila euro.

Ogni impresa potrà fare al massimo una domanda e il contributo concesso è cumulabile con altre agevolazioni di fonte pubblica. I termini, come detto, sono inizio 10 maggio e conclusione 30 settembre 2021.

«Questo nostro nuovo bando – spiega il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo – vuole essere un piccolo aiuto aggiuntivo alle nostre imprese maggiormente in sofferenza. Siamo riusciti a mettere in campo queste ulteriori risorse grazie a risparmi realizzati dal nostro ente in quest’anno di pandemia, oltre a quelle per il primo bando attivato lo scorso anno, immediatamente dopo le prime chiusure».

Tutte le informazioni di dettaglio, il bando e la modulistica sono già pubblicati sul sito della Camera di Commercio Pn-Ud, www.pnud.camcom.it.