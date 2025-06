Cecilia Gentile presenta a Pordenone il suo reportage nel cuore dell’Africa: un viaggio in bicicletta attraversando il “paese-fiume”

La regione di origine di Kunta Kinte, il protagonista del celebre romanzo Radici, di cui sta per ricorrere il 50ennale dalla pubblicazione, e la riserva di Lucy, la scimmia che si credeva umana. I misteriosi cerchi di pietre simili a Stonehenge e una piccola parrocchia cristiana in un Paese a maggioranza musulmana. I taxi della savana e i terribili cobra sputatori nei lodge. È un viaggio che sembra un’esplorazione d’altri tempi quello compiuto dalla giornalista Cecilia Gentile e raccontato in “3 amici, 3 bici a zonzo in Gambia” (deiMerangoli Editrice). “La” Gambia, precisa l’autrice, perché il Gambia è in realtà il fiume che attraversa il Paese e attorno a cui esso si è sviluppato, con il suo caratteristico aspetto di lunga striscia di terra totalmente circondata dal Senegal e quel piccolo affaccio sull’oceano Atlantico.

Cecilia Gentile, assieme all’amico greco Vassilis e a Lesley, entrambi residenti in Italia, ha attraversato in bicicletta questo stato africano, uno dei meno noti ai grandi flussi turistici, ma dei più sorprendenti. Settecento chilometri pedalando su piste di terra rossa tra paesaggi incantevoli, animali selvatici a bordo strada e villaggi più o meno evoluti e non sempre amichevoli. Un viaggio della durata di venti giorni con un sapore di avventura che traspare anche dalle numerose fotografie a colori che corredano la narrazione. Dalla caratteristica città di Brufut, risalendo il corso del Gambia, Cecilia e i suoi compagni sono arrivati fino al cuore nascosto del Paese-Fiume per poi fare ritorno sulla costa e raggiungere la capitale.

L’autrice sarà ospite a Pordenone, venerdì 6 giugno alle ore 20:45, della libreria Quo vadis? in corso Garibaldi 4. In dialogo con Vanni Tissino, attivista Fiab, Cecilia ripercorrerà l’esperienza vissuta in sella a un mezzo lento che facilita l’incontro e racconterà del “contatto con la vera Gambia, quella in cui è più facile trovare verginità di rapporti e genuino interesse verso gli stranieri, dove il senso della teranga, dell’ospitalità, non è stato ancora intaccato dalle malizie del turismo”. Tornerà al natale africano, il primo trascorso dopo la morte dei genitori, benedicendo “la bicicletta che ci restituisce la meraviglia del bambino”. Nella libreria Quo vadis?, prezioso punto di riferimento per viaggiatori di tutti i tipi e per gli appassionati di cicloturismo, il racconto di Cecilia Gentile avrà il sapore ancora più intenso di chi condivide emozioni e ricordi al rientro da un viaggio unico. Sarà occasione per condividere aneddoti divertenti dell’esperienza in Gambia: un viaggio costellato di improbabili quanto fantasiose riparazioni delle bicilette di seconda mano acquistate in loco, di lunghe contrattazioni per il prezzo di qualsiasi cosa, di abiti fatti confezionare nottetempo con stoffe variopinte, di attese interminabili al ristorante, dove il piatto di pesce viene sostituito senza preavviso da una pietanza a base di pollo, servita quattro ore dopo l’ordine.

L’evento è organizzato e curato da FIAB Pordenone – Aruotalibera.

Cecilia Gentile – Giornalista con una lunga esperienza nel quotidiano La Repubblica, è esperta di tematiche legate all’ambiente, al turismo sostenibile, all’infanzia e all’inquinamento. Ha fatto della bicicletta il suo mezzo di trasporto d’elezione, promuovendone l’uso in città e verso le mete turistiche. In sella alla sua due ruote ha esplorato l’Europa, il Senegal e ora anche la Gambia.

