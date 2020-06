Cede l’asfalto: chiusa la A4 tra Portogruaro e Latisana

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Con una nota emessa questa mattina la società Autovie Venete ha comunicato la chiusura del tratto della A4 fra Portogruaro e Latisana in direzione Trieste a causa, si legge nel comunicato “di un avvallamento. Le forti precipitazioni cadute in questi giorni, spiegano nella nota, hanno avuto ripercussioni anche sull’asfalto autostradale. A seguito delle ultime abbondanti piogge nella notte tra martedì 9 giugno e mercoledì 10 si è verificato un cedimento della pavimentazione in un’area di circa 10 metri – dove sono in corso i lavori della terza corsia - che ha richiesto l’intervento del personale di Autovie Venete e della ditta appaltatrice. Dalle 5,00 di oggi, mercoledì 10 giugno, la Concessionaria autostradale ha provveduto, quindi, a chiudere il tratto interessato nodo di Portogruaro – Latisana in direzione Trieste. Le operazioni sono lunghe e complesse e al momento (alle ore 10.30) ci sono 9 chilometri di coda tra San Stino di Livenza e Portogruaro. A chi proviene da Milano si consiglia di utilizzare il bypass della A27, come segnalato dai pannelli a messaggio variabile. A chi proviene da Venezia, Autovie consiglia l’uscita ai caselli di San Donà, Cessalto e San Stino e di utilizzare la viabilità ordinaria”.