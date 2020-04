Celebrazioni del 25 aprile 2020: online su www.euritmica.it, la registrazione integrale dello spettacolo “Romano Il Mancino e i Diavoli Rossi”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Euritmica, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile, che quest’anno non potrà celebrarsi con manifestazioni pubbliche, propone, sul proprio sito web www.euritmica.it dal 23 al 26 aprile 2020, la registrazione audio integrale dell’adattamento teatrale di “Romano il Mancino e i Diavoli Rossi”, messa in scena il 25 aprile 2011, al Teatro Palamostre di Udine.

Si tratta di una “opera popolare", tra teatro e canzone, incentrata sulla figura eroica del partigiano gappista di San Giorgio di Nogaro Gelindo Citossi, detto “Romano Il Mancino”, che si contraddistinse per la sua incessante e indispensabile azione di raccolta di materiali e derrate destinate al sostentamento dei gruppi combattenti e per la sua attività di intelligence nella Bassa e nell’udinese.

Le letture sceniche, basate sul testo dell’intellettuale e poeta friulano Luciano Morandini, con alcuni inserti poetici dello scrittore Pierluigi Visintin, sono affidate alla grande voce di Omero Antonutti - che ci ha lasciato nel novembre scorso - che ha reso vive e vibranti le gesta del Mancino durante la lotta di Liberazione, culminata con la coraggiosa liberazione dalle Carceri di Udine di decine di partigiani detenuti, il 7 febbraio di 75 anni fa.

Sul palco del Palamostre anche un ensemble di musicisti coordinati dal pianista e compositore Claudio Cojaniz, con le canzoni interpretate dalla straordinaria voce di Alessandra Kersevan.

La band è composta da Vicente Faccio e Igor Puntin, tromba; Gianfranco Faccio, tuba; Mauro Puntin, trombone, Edi Cappelletto, chitarra; Oriano Ferini, armonica; Erbeno Sguassero, basso; Luciano Fornezza, batteria, oltre a Claudio Cojaniz al pianoforte e alla conduzione.

Il progetto, prodotto da Euritmica con la direzione di Giancarlo Velliscig, seguiva la riedizione del libro “Romano il Mancino e i Diavoli Rossi” (Kappa Vu, 2009), con il patrocinio dell’A.N.P.I. Nazionale.