Celotti (Pd), istituire un fondo contro la povertà

«Di fronte alle gravi marginalità legate alla povertà e all’esclusione sociale, con le gravi difficoltà che attanagliano le famiglie con bassi redditi della nostra regione, la politica regionale ha il compito di intervenire, facendo la propria parte, con interventi mirati e cifre importanti da mettere a disposizione». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) che ha presentato un emendamento alla legge di Stabilità 2026.

«Abbiamo l’opportunità, utilizzando le ingenti cifre a disposizione per la legge di Stabilità, di intervenire concretamente su questi fenomeni» prosegue Celotti. «Nel preparare la discussione in Aula in vista della legge di Stabilità, ho presentato un emendamento all’articolo 8 che prevede l’istituzione di un “Fondo regionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” con la cifra di 20 milioni di euro da mettere a disposizione nel triennio ’26-’28».

«Con questo intervento – conclude la consigliera regionale – si punta a un rafforzamento delle misure di sostegno e dei servizi di supporto e accompagnamento delle persone e dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico nel percorso verso l’autonomia, a integrazione e ampliamento delle misure che sono già attive a livello nazionale».