Centrale A2A Monfalcone: quale futuro? Le osservazioni e le proposte di Legambiente

La Centrale di Monfalcone chiuderà per sempre con il carbone entro il 2025. A2A propone di continuare con il gas naturale e nelle ultime settimane si è aperto un acceso dibattito sul futuro dell'impianto.

Legambiente illustra, in diretta Facebook, le proprie osservazione alla V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) presentate al Ministero per la transizione ecologica e le proposte per il futuro dell'area. Chi non ha un profilo facebook può seguire ugualmente, digitando: www.facebook.com/legambiente.monfalcone