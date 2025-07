Centrale di Palmanova: continuano disservizi e ritardi di soccorso – quali cambiamenti per il sistema di emergenza Fvg?

Grandi cambiamenti per la Centrale operativa di Palmanova. È stata approvata dalla 3° Commissione del Consiglio regionale il provvedimento della Giunta per modificare il PEU, Piano di emergenza-urgenza, che due anni fa aveva cambiato il nome alla Centrale di Palmanova da SORES a COREUT, ma che confermava nella sostanza il precedente piano Serracchiani.

Ma adesso cosa ha proposto la Giunta regionale? Di cambiare e di ritornare al vecchio nome, quindi di passare da COREUT a SORES.

Di questo si è preoccupata la Giunta regionale, non che il sistema di emergenza faccia acqua da tutte le parti, non che i disservizi e i ritardi di soccorso continuino con un ritmo impressionante.

Eppure, non si riducono ritardi e disservizi cambiando i nomi, bisogna prendere idonee misure correttive, prime tra tutte mettere in parallelo con il 112 le linee 113, 115, 118 in modo da saltare l’inutile passaggio con il NUE 112 e poter così poter parlare da subito con i professionisti dell’emergenza, i pompieri, la polizia, i sanitari. E poi ritornare alle Centrali 118 provinciali, come una volta, quando i soccorsi erano assai più veloci.

A Trieste è ancora vivo il ricordo del fotografo morto d’infarto a 52 anni che ha atteso mezz’ora l’arrivo dell’ambulanza, e del sessantatreenne morto per arresto cardiaco in un giardino sopra Valmaura soccorso dopo oltre 20 minuti, e dell’uomo in shock a Basovizza dopo una puntura di vespa in cui sono passati troppi minuti prima che la SORES allertasse l’automedica, morto a 47 anni.

E potremmo continuare, tanto è lunga la lista. Qui basti ricordare che dopo oltre un anno dalla tragedia del Natisone non è stato preso alcun provvedimento efficace per sanare le carenze organizzative riscontrate.

Bisogna prendere atto che l’attuale sistema di emergenza non funziona come dovrebbe e cambiarlo. Così si garantirebbe non solo una prognosi migliore a chi ha bisogno del soccorso sanitario, ma anche un sensibile incremento della sicurezza, poiché consentirebbe un assai più rapido intervento delle volanti, che ora troppo spesso arrivano quando i malviventi sono già lontani.

Intanto la Giunta regionale si è preoccupata di cambiare il nome.

Walter Zalukar

Associazione Costituzione 32