Centro estivo interaziendale per bambini e ragazzi: domani l’evento conclusivo con i tre imprenditori

Manca pochissimo all’avvio del nuovo anno scolastico e questo significa che sta per concludersi anche la seconda edizione del Centro Interaziendale organizzato da I.CO.P. Spa Società Benefit, insieme all’impresa Martina Srl e a Maddalena S.p.A.

L’iniziativa è stata concretizzata e cofinanziata dal contributo del Bando #Conciliamo, erogato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, con l’obiettivo di promuovere il Welfare Aziendale nel nostro paese attraverso azioni tangibili.

Volto all’erogazione di finanziamenti alle imprese che realizzano progetti di conciliazione vita-lavoro, il Bando ha rappresentato l’occasione per far lavorare sinergicamente le tre aziende del territorio friulano in nome del benessere dei loro dipendenti ed in piena rispondenza ai principi della Certificazione SA8000.

“Grazie al contributo ottenuto da parte DIPOFAM – racconta Piero Petrucco, Amministratore Delegato di I.CO.P. -, il centro estivo quest’anno ha potuto migliorare le infrastrutture dedicate ai ragazzi, rinnovando completamente gli ambienti e gli spazi all’aperto dedicati al gioco e allo sport. Inoltre, la collaborazione con le aziende partner ha permesso di dedicare tempi e spazi ad attività a grande valore aggiunto. A tal proposito, mi piace sottolineare questo percorso di collaborazione che coinvolge tre aziende di Confindustria Udine”.

Ci sono alcune caratteristiche del progetto che è importante sottolineare: il centro estivo è aperto da giugno a settembre, per tutta la giornata, ed è completamente gratuito per le famiglie. Questi due aspetti rendono unica, a livello nazionale, questa offerta formativa e di svago.

Ma veniamo allo specifico di quest’anno. Se durante gli anni della pandemia e dello scoppio della guerra in Ucraina i bambini avevano ritrovato la socialità e familiarizzato i coetanei provenienti dai territori del conflitto grazie agli animatori e alla mediatrice presenti nel centro, il 2023 può essere definito come anno della leggerezza, improntato all’insegna della crescita socio-culturale dei giovani ospiti.

Musica, lingua straniera e laboratori socio-educativo-ludici si sono succeduti quali attività extra durante le settimane estive di questa calda estate che ha visto l’impresa di Basiliano rialzare la testa e aprire le porte del centro estivo in meno di 24 ore dal disastro meteorologico che ha sferzato duramente la nostra regione a luglio.

I.CO.P. ha introdotto ai ragazzi un’attività di avvicinamento alla musica grazie alla collaborazione con la scuola di Codroipo per la presentazione e l’utilizzo di flauti, violoncello, tastiera, violino, arpa e chitarra, guidati da parte di tre insegnanti e cinque allievi esperti.

Grazie al contributo dell’Impresa Martina i bambini e i ragazzi sono stati divisi in tre gruppi ed affidati alle attenzioni di un insegnante di inglese madrelingua della scuola Business Voice di Buttrio che, attraverso il gioco e le attività motorie, ha fatto avvicinare anche i più pigri alla lingua d’oltremanica.

E per chiudere bene il rientro dalla pausa di agosto, Maddalena S.p.A. ha organizzato un’attività laboratoriale sociale-educativa-ludica con il Circo Duo Ma’Mè: uno spazio dove dar sfogo alla creatività, al gioco, alla collaborazione reciproca, alla conoscenza del proprio corpo, alle molteplici possibilità di movimento e anche al divertimento.

Il 2023 ha visto oltre 40 bambini accedere gratuitamente agli spazi loro dedicati nella nuovissima struttura costruita ad hoc all’interno del giardino di ICOP a Basiliano, in orario di ufficio, per godersi un’estate all’insegna della crescita, del confronto e del divertimento, in totale sicurezza e all’aria aperta, stringendo nuove amicizie e condendo il tutto con un pizzico di magia!

Infatti, non si po’ non citare la presenza tra gli animatori, di un mago e prestigiatore che, oltre ad aver allietato le giornate dei bambini e dei ragazzi, domani, venerdì 1° settembre alle ore 13:00 dedicherà uno speciale spettacolo per la chiusura di questa splendida stagione realizzata all’insegna del sano divertimento. All’evento saranno presenti bimbi, animatori, il sindaco di Basiliano marco Del Negro e, ovviamente, Piero Petrucco, Clara Maddalena e Angela Martina, i tre imprenditori lungimiranti che patrocinano questa iniziativa unica sul nostro territorio.