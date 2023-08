Centro migranti all’ex caserma Lago di Jalmicco. Sindaco di Palmanova Tellini invita i sindaci a un incontro urgente su problemi di sicurezza

Sono stati invitati i primi cittadini di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Manzano, Pavia di Udine, Porpetto, Pradamano, Ruda, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese e Visco. Sono stati invitati anche il Prefetto di Udine e il Comandate Compagnia Carabinieri di Palmanova.

“L’incontro si è reso ancora più necessario dopo le recenti affermazioni del Segretario Generale del SIM Carabinieri Antonio Serpi, rappresentante del più grande sindacato delle Forze Armate, (rilanciate sabato scorso da FriuliSera) che denunciano l’impatto tragico e immediato in termini di sicurezza di un centro migranti a Jalmicco per tutto il territorio gestito dalla locale Compagnia di Carabinieri. Ho deciso di organizzare la riunione alla luce di questo grave pericolo per l’intero territorio che amministriamo”, conferma il Sindaco Giuseppe Tellini.

Le affermazioni di Serpi: “L’apertura di un hotspot senza un rinforzo degli organici e una struttura efficiente per i militari, porterebbe al collasso dell’impianto di sicurezza. Siamo pronti come SIM a far valere la nostra posizione e quella dei cittadini di Palmanova, in tutte le sedi opportune” e “Non condivido l’apertura di un hotspot a Jalmicco. Non capisco con quale criterio vogliano trasformare Palmanova in nuova Lampedusa, con i problemi che ne conseguono. Vogliono scaricare un problema enorme su una piccola realtà con soli 5.550 abitanti come quella di Palmanova, senza coinvolgere gli attori pubblici locali”.

L’incontro al Municipio di Palmanova nasce con l’obiettivo di condividere e concordare le azioni da intraprendere nei confronti degli organi territoriali di Governo, a testimonianza delle preoccupazioni sugli aspetti della sicurezza e dell’operatività della Compagnia di stanza a Palmanova che ha competenza e operatività sui nostri Comuni.