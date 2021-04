Cerimonia di premiazione del secondo Premio nazionale di letteratura e arti figurative Maurizio Battistutta venerdì al Balducci

Venerdì prossimo 23 aprile, dalle 17.30, il Centro Balducci di Zugliano ospiterà la cerimonia di premiazione del secondo Premio nazionale di letteratura e arti figurative Maurizio Battistutta, riservato alle persone detenute che vi partecipano con racconti, poesie e quadri.

La cerimonia, per ovvii motivi legati alla pandemia non potrà essere seguita in presenza, ma sarà visibile per tutti collegandosi sul canale Youtube Regia Centro Balducci e su facebook icaro.fvg.

Dopo il saluto di Pierluigi Di Piazza, sono previsti gli interventi della presidente di Icaro, Roberta Casco, di Daniela De Robert, del Collegio garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, di Ornella Favero, giornalista che nel 1997 ha dato vita, insieme a un gruppo di detenuti, alla rivista “Ristretti Orizzonti”, di cui è direttrice, nella Casa di Reclusione di Padova, lo scrittore Massimo Carlortto, l’ex sottosegretario alla Giustizia Farnco Corleone.

La premiazione sarà accompagnata dalle letture di Cristina Benedetti e Aida Talliente e dalle musiche di Ornella Favero. Coordina e conclude Gianpaolo Carbonetto.