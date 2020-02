Cermis, 3 febbraio 1998: la strage dimenticata, scomoda per tutti e che è rimasta impunita

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Era il 3 Febbraio del 1998 quando in val di Fiemme nelle Dolomiti del Trentino un aereo militare degli Stati Uniti volando volutamente troppo basso e a velocità eccessiva, trancia il cavo della funivia del Cermis. La cabina precipita e muoiono così le 20 persone che vi si trovavano.

Tutto è stato ricostruito con precisione e non vi è alcun dubbio sulla dinamiche di un evento che non si può chiamare incidente ma strage. E’ il primo pomeriggio quando dalla base aerea di Aviano decolla un aereo Grumman EA-6B Prowler ("Predatore" ) USA per un volo di addestramento a bassa quota. Siamo negli anni in cui la Nato si preparava all'intervento in Serbia. Ai comandi il capitano del jet Richard J. Ashby, navigatore il capitano Joseph Schweitzer , agli strumenti elettronici altri due membri dell’equipaggio.

Il volo è stato pianificato in tutti i dettagli la sera prima, con estrema precisione. Da tempo, in seguito a ripetute proteste della popolazione per le manovre spericolate anche a bassa quota e ad alta velocità, è stata stabilita un’altezza minima dal suolo di 610 metri e una velocità massima di 830 Kmh.

L’aereo decolla. Il capitano Ashby è alla sua ultima missione in Italia prima di tornare negli Stati Uniti e si è portato una videocamera per filmare e portarsi a casa un ricordo. Al processo dirà : “Tutti giravano video durante le missioni sulle Dolomiti, venivano mostrati nella sala comune, non c’era nulla di male “.

L’aereo si avvicina alla val di Fiemme nei pressi di Cavalese, località sciistica delle Dolomiti a 40 km nord-est di Trento, tocca più volte i 1000 Kmh ed entra in valle a 260 metri di quota, mantiene la velocità e si abbassa sotto i 150 metri. Alle 15.13, all’altezza di 110 metri dal suolo, impatta sul cavo della funivia del Cermis e lo trancia di netto. La cabina con 20 persone a bordo precipita e si schianta al suolo. Muoiono tutti.

Il velivolo in avaria ma ancora in grado di volare, ricondotto alla base aerea di Aviano, era già pronto per essere smontato e riparato ma i giudici di Trento emanarono immediatamente l’ordine di sequestro dell’aereo e sulla coda furono trovati pezzi del cavo troncato.

Ci fu un processo ma non fu celebrato in Italia. Il governo degli Stati Uniti si appellò alla convenzione di Londra del 19/6/1951 alcuni articoli della quale stabiliscono che i reati commessi dai militari della NATO nel territorio di un Paese dell’alleanza diverso dal proprio devono essere giudicati da un tribunale della nazione di appartenenza. Il processo si svolse quindi negli Stati Uniti e fu una farsa. I due imputati, il pilota e il navigatore, nonostante le prove schiaccianti che dimostravano la loro piena colpevolezza grazie ai tabulati di volo, furono assolti. Solo un secondo rapido processo espresse una condanna. Sull’aereo era stata ritrovata la videocamera che era servita per il filmato amatoriale. Ma la cassetta registrata non c’era. Al suo posto c’era una cassetta vuota e le successive indagini dimostrarono che Ashby e Schweitzer avevano provveduto a far sparire una prova assai pericolosa per loro. In particolare Joseph Schweitzer, nel 2012 confessò di aver distrutto, al suo ritorno alla base, il nastro video che avrebbe consentito di svelare la verità sull'incidente. Solo per quello il capitano Richard J. Ashby, assolti dalle accuse di omicidio preterintenzionale e omicidio colposo rispettivamente, omicidio involontario e per negligenza secondo l'ordinamento statunitense, furono riconosciuti colpevoli di ostruzione alla giustizia e condotta inadatta a un ufficiale. Insomma il reato non era quello di aver ucciso per un gioco 20 persone innocenti, ma di aver distrutto il nastro video registrato sull'aereo. L'amministrazione militare Usa non vede l'ora di mettersi alle spalle tutto e pertanto congeda d'autorità dal corpo dei Marines i due piloti. Dopo la vicenda giudiziaria il capitano Ashby, il pilota, ha proseguito a volare pilotando jet privati di miliardari americani mentre Schweitzer, il navigatore, ha tenuto dei corsi per insegnare ai militari americani come superare lo stress traumatico che colpisce i reduci. Ed anche se l'episodio fece traballare le relazioni fra Italia e Usa, è stato presto archiviato per evidenti ragioni di sudditanza. Così il trattato di Londra messo in primo tempo sotto accusa in Italia restò immutato. Si tratta della convenzione sullo Statuto delle forze (SOFA), firmato a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con la legge 1335 del 1955. Stabilisce le norme generali relative alla presenza di personale di uno o più paesi Nato sul territorio di un altro Paese dell'Alleanza. Il Trattato di Londra regolamenta lo status delle forze armate degli Stati membri dell'Alleanza atlantica. In esso vengono disciplinati, fra l'altro, alcuni aspetti fondamentali dei rapporti fra Stati alleati come la ripartizione della giurisdizione fra Stato territoriale e Stato di appartenenza dei componenti di forze armate alleate che si rendano autori di reati. In proposito, si prevede, sulla base di una norma internazionale di carattere consuetudinario, l'esenzione dalla giurisdizione dello Stato territoriale per reati realizzati nello svolgimento di mansioni ufficiali.

Eppure esiste un documento, anzi un faldone intero, completo e ufficiale per ricostruire la vicenda del Cermis, è la relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta. Venne istituita dopo le richieste di diversi partiti. Fu creata il 19 ottobre 1999, dopo il verdetto di assoluzione per lo scontro con la funivia e la condanna per la sola rimozione della videocassetta. Il presidente era Ermanno Iacobellis, deputato di An e magistrato. La commissione ha ascoltato tutte le autorità italiane politiche coinvolte nella vicenda, i responsabili delle indagini penali e militari avviate in Italia, i vertici dell'Aeronautica e gli ufficiali con incarichi relativi alle operazioni delle basi Nato e con una missione a Washington ha sentito anche esponenti delle forze armate Usa. I lavori della Commissione non si limitarono a definire le responsabilità dell'equipaggio, ma si estero alla catena di comando, ai vertici statunitensi delle basi in Italia e agli ufficiali italiani incaricati di autorizzare i voli. Furono anche formulate una serie di proposte sulle regole dei voli a bassa quota, sull'attività militare Usa in Italia, sulla revisione delle regole Nato per la giurisdizione dei processi sui militari in servizio all'estero. Tutto questo però non ebbe alcun effetto pratico.

La relazione finale è stata approvata il 7 febbraio 2001. Da allora non ci sono state modifiche ai trattati Nato, nè ai regolamenti sulle basi Usa in Italia. Gli unici risultati concreti raggiunti dopo il Cermis furono quelli della commissione italo-americana Tricarico - Pruher che ha cambiato alcune le procedure dei voli militari.