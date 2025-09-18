Cgil per Gaza, manifestazioni venerdì 19 in Fvg

Il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati. A chiederlo la Cgil, che su Gaza ha lanciato per il 19 settembre una giornata nazionale di mobilitazione. Obiettivo delle manifestazioni e delle iniziative, annunciate dal segretario generale Maurizio Landini, rivendicare azioni concrete per «fermare il governo Netanyahu e la folle corsa al riarmo», con la richiesta al governo di «sospendere ogni accordo con Israele, anche commerciale, finché non si fermerà il massacro».

Quattro, al momento, gli appuntamenti in programma venerdì in Friuli Venezia Giulia: si partirà al mattino con il presidio indetto dalla Cgil di Gorizia all’ingresso del porto di Monfalcone, dalle 11.30 alle 13.30. Poi toccherà a Pordenone, con la manifestazione che si terrà alle 15 in piazza Risorgimento, e al presidio di Udine, dalle 16 sotto la sede della Prefettura. Un’altra manifestazione sarà organizzata in serata a Trieste, che verrà illustrata nel dettaglio in conferenza stampa giovedì mattina alle 10.30 in via Pondares: presenti, a fianco della Cgil, anche Emergency, il Comitato triestino iniziative per Gaza, il Global Movement to Gaza e altre associazioni aderenti. L’appuntamento è nella serata di venerdì in piazza Venezia, lungo le Rive, a partire dalle 20.30.