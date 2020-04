Che fine ha fatto l’emergenza climatica? Videoconferenza di Legambiente martedì prossimo

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Una videoconferenza di Legambiente Pordenone e FVG si terrà martedì 21 aprile alle 18:00 in diretta Facebook. C'è infatti un gran bisogno di trovarsi e confrontarsi, anche a distanza, e cercare insieme di pensare a quale futuro ci aspetta, al termine dell'isolamento: per questo il circolo Legambiente di Pordenone, in collaborazione con Legambiente FVG, ha dato il via a una serie di videoconferenze con al centro l'ambiente e la difesa della salute pubblica. Il tema che verrà affrontato martedì 21 aprile alle 18 in diretta Facebook è l'emergenza climatica, oggi scomparsa dall'agenda mediatica, come se non ci riguardasse più. Ma è davvero così? E soprattutto: è possibile pensare a una rinascita verde, fuori dalla retorica?

A rispondere sarà il climatologo di fama internazionale Filippo Giorgi, direttore della Sezione Fisica della Terra presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica “Abdus Salam” di Trieste. Giorgi ha contribuito alle attività dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che ha ottenuto il premio Nobel per la Pace nel 2007. Nel 2018 è stato insignito della medaglia Alexander von Humboldt dell’Unione Geofisica Europea per il suo contributo al progresso della scienza nei paesi in via di sviluppo.

Da sempre impegnato nella divulgazione, nel 2018 ha pubblicato L'uomo e la farfalla. 6 domande su cui riflettere per comprendere i cambiamenti climatici, FrancoAngeli. Il testo affronta i cambiamenti climatici in maniera semplice, chiara ed esauriente, sulla base dei risultati della ricerca scientifica più avanzata.