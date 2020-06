Chi è il “Bolsonaro” che nasconde i dati dell’epidemia negli ospedali triestini?

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In queste ore sta facendo scalpore globale la notizia che il presidente del Brasile Bolsonaro ha censurato i dati su morti e contagi in Brasile arrivando ad oscurare il sito del Ministero della Sanità. Che la trasparenza non fosse il forte per un personaggio come Bolsonaro era prevedibile, meno che un fatto simile veda luce nella nostra regione almeno a sentire la denuncia, con relativa interrogazione alla giunta regionale, da parte del consigliere del gruppo misto Walter Zalukar che ricorda come a Trieste una quota molto rilevante dei contagi da coronavirus ha riguardato medici, infermieri ed OSS dell’Azienda sanitaria, che evidentemente hanno contratto l’infezione in ospedale o nei servizi di assistenza territoriali, ma sui quali è stato fatto di fatto calare un velo di silenzio. “I dati ufficiali, spiega Zalucar, conteggiano infatti solo il personale a rapporto di lavoro dipendente infettatosi in ospedale e non già tutti gli altri gli operatori di Cooperative, ONLUS e associazioni che lavorano in convenzione con l’azienda ospedaliera. E neppure sono stati conteggiati i familiari degli operatori sanitari che da questi sono stati a loro volta infettati”. “E nessuno sa quanti dei pazienti ricoverati negli ospedali cittadini si è infettato proprio durante il ricovero. Sono decine, centinaia? Si chiede Zalucar. Non si sa perché tutto è avvolto nella massima segretezza”. I dati spiega il consigliere che s questo ha presentato una interrogazione, dovrebbero invece essere resi pubblici nella loro totalità per consentire ai cittadini di conoscere il reale evolversi dell’epidemia e anche per consentire l’elaborazione dei dati da parte dei ricercatori indipendenti. “Ho interrogato la Giunta regionale per conoscere i dati completi relativi a tutti i contagi COVID-19 negli ospedali dell’Azienda sanitaria triestina di medici, infermieri e di tutti gli altri lavoratori sia dipendenti, che convenzionati, dei loro familiari ed infine dei pazienti che hanno contratto l’infezione durante il ricovero ospedaliero”. L’interrogazione è del 29 maggio scorso, ma nonostante l’attualità e importanza della questione a tutt’oggi da Assessore e Giunta il silenzio è totale chiosa Zalucar. “In sostanza l’ampiezza dell’epidemia negli ospedali triestini resta un segreto. Si nascondono i dati e poi ci si lamenta se Austria e Slovenia non aprono le frontiere? Se i turisti stranieri disertano le nostre spiagge? La prima fondamentale arma per contenere il rischio è sapere dove il virus si manifesta. Se tutto ciò è secretato che fiducia possiamo offrire?”.

Int contagi ASUGI 29_05_20