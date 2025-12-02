Chiude a Cividale il “Punto di primo intervento”

“Nel buio si sono portati via anche le insegne dell’ospedale, dopo che per anni hanno smontato uno a uno i servizi in un silenzio coperto da molte menzogne. L’apertura della casa di comunità, che per altro poteva essere attivata già da diversi anni come avevamo auspicato, camuffa la grave chiusura del punto di primo intervento, in barba a tutte le promesse fatte di mantenimento di un presidio medico per le emergenze sulle 24 ore”. Così Fabio Manzini, capogruppo della minoranza di centro-sinistra nel Consiglio comunale di Cividale (Udine), in merito all’apertura della Casa della Comunità a Cividale del Friuli, parallelamente a quelle di Udine, Gemona e Manzano.

“Dopo la chiusura negli ultimi cinque anni della medicina, dell’endoscopia, della chirurgia ambulatoriale complessa – denuncia Manzini – oggi chiude anche il Punto di primo intervento, sostituito dall’ambulatorio cure primarie dove i medici di famiglia, già in grave crisi, dovrebbero farsi carico anche della risposta all’urgenza moderata”.

“Come si legge dagli avvisi apparsi nella struttura – spiega il consigliere di minoranza – il PPI è stato sostituito da un ambulatorio aperto dalle 8 alle 20, mentre le notti saranno coperte dalla sola guardia medica”. Per Manzini “questo è un vero e proprio tradimento degli impegni presi dalla sindaca Bernardi, che nel suo programma elettorale parlava di difesa dell’ospedale e del pronto soccorso”.