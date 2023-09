Chiude la rassegna Musica&Dintorni, realizzata dall’Università delle LiberEtà e RiMe MuTe con un concerto di musica da camera

Oggi Venerdì 29 settembre 2023 ultimo concerto della rassegna di concerti gratuiti MUSICA&DINTORNI, organizzata dall’Unviersità delle LiberEtà del FVG – ETS e RIME MUTE. Dalle 18, nella sala convegni dell’Università delle LiberEtò (via Napoli 4 a Udine) il pianista Alessandro Del Gobbo, pianista e la violinista Giulia Freschi eseguiranno un programma che mette in risalto differenti stili compositivi per la formazione cameristica violino e pianoforte incentrandosi maggiormente sulla prassi settecentesca di Bach e Mozart, ma offrendo anche uno scorcio in prospettiva delle possibilità espressive e virtuosistiche dei secoli successivi attraverso due brani meno conosciuti:

la drammatica elegia del compositore tardo romantico Antonio Freschi, nato e vissuto a Cordovado, e l’intermezzo tratto dalla suite dell’opera popolare ungherese Háry Janos di Zoltàn Kodaly nella versione virtuosistica del violinista Joseph Szigeti, ricco di graffianti suggestioni zigane.