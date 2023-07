Chiurlo cresce acquisendo Elettrica Gover: nasce una realtà unica in FVG per l’impiantistica elettrica e fotovoltaica

Chiurlo, il gruppo friulano tra le più importanti realtà del panorama dell’energia nel nord Italia, con 120 anni di storia e oltre 250 collaboratori, comunica l’acquisizione di Elettrica Gover, solida azienda che opera da oltre 40 anni nel campo dell’impiantistica tecnologica. Fatta nascere, cresciuta e accudita amorevolmente da Luciano Gover, dalla moglie Tiziana e dalla figlia Michela, quella di Elettrica Gover è una storia di lavori importanti, clienti prestigiosi, certificazioni distintive e grande passione nel lavoro.

L’acquisizione da parte di Chiurlo fa parte di un processo di sviluppo aziendale coerente con gli obiettivi di posizionamento fissati: la volontà di poter offrire soluzioni sempre più evolute, con un servizio al cliente attento e completo, che interessa tutte le fasi della commessa, dalla progettazione fino alle soluzioni finanziarie per la sua realizzazione. Un’operazione per crescere più forti, far fronte alla richiesta sempre più puntale e variegata di servizi in ambito energetico e poter generare valore in tutta l’area del Nord Est.

“Ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è l’aver siglato un accordo che ci permette, ancora una volta, di valorizzare le persone e le realtà del territorio: un’operazione tutta friulana, per i friulani” – dichiara Alberto Sartori -“Ringrazio Luciano Gover per aver colto questa opportunità di crescita reciproca, a vantaggio di entrambe le realtà aziendali e di tutti i nostri clienti”.