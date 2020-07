Ci ha lasciati Giulio Magrini, “figlio della Resistenza e della Carnia” protagonista della ricostruzione del Friuli

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

E' morto la notte scorsa all'età di 79 anni, Giulio Magrini, politico ma soprattutto figlio della Carnia, nato e vissuto ad Ovaro era il figlio di Aulo, medico e partigiano, commissario della Brigata “Carnia” della Garibaldi con il nome di battaglia “Arturo” ucciso nel 1944 nei pressi del ponte di Nojaris di Sutrio da un commando di soldati tedeschi. Giulio Magrini è stato consigliere regionale del Partito Comunista italiano dal 1978 all’1988 gli anni caldi della Ricostruzione post terremoto. Nel suo curriculum politico anche la carica di consigliere comunale a Tolmezzo e sindaco di Ovaro, oggi membro della direzione provinciale dell’Anpi. Amante della sua terra e della montagna dove amava compiere escursioni, negli ultimi anni era stato presidente dell’ASCA, l’associazione che raggruppa le sezioni regionali del Club Alpino Italiano, promotrice del festival Leggimontagna.

Così lo definisce la parlamentare PD Debora Serracchiani:

“Un grande vuoto nella nostra comunità: non c’è più Giulio Magrini, figlio della Resistenza e della sua amata Carnia, in prima linea nella Ricostruzione dopo il terremoto del Friuli, un politico, un uomo e un amico sincero da cui ho imparato tanto, sempre troppo poco. Ci ha lasciato con la riservatezza gentile che era il suo tratto. Custodirò preziosamente ogni riflessione e ogni consiglio, il ricordo delle nostre lunghe chiacchierate”.

Anche il sindaco di Tolmezzo Francesco si è unito al cordoglio: “La Carnia perde con Giulio Magrini un uomo di spessore, umano e culturale, capace come pochi di mettere in rapporto i temi globali con le necessità locali.

Intelligenza raffinata, un esempio mirabile di “scarpe grosse e cervello fine” come si dice dei migliori carnici, profondamente attaccato alla sua terra ma consapevole che non basta piantarci le radici se non si è capaci di guardare alto e dialogare col mondo.

Esempio mirabile di arte oratoria, senza essere stucchevole, è stato un saldo punto di confronto per politici e amministratori più giovani.

Fu portatore dei più alti valori della resistenza antifascista (figlio di Aulo, il “medico dei poveri” e partigiano “Arturo”, ucciso dai nazisti il 15 luglio 1944).

Orgogliosamente di sinistra, era però capace di essere ecumenico nei ragionamenti, tanto che quattro anni fa lanciò l’idea di un alleanza per salvare la montagna.

Rimpiango gli scambi di opinione con lui, persona dolce ma capace se necessario di difendere con estremo vigore la propria posizione; era in grado di provare profonda empatia e trasmetteva sempre una voglia di approfondire le vicende, senza mai fermarsi alla superficie.

Da lui ebbi critiche, come quando lanciai la evidente e paradossale provocazione dicendo che “la Carnia è morta” per svegliare le coscienze assopite rispetto al problema demografico, e lui dissentì fortemente, così come accolsi con piacere il suo supporto in diversi frangenti, anche su temi a volte inaspettati, come quando tre anni fa avviai le operazioni di polizia in zona stazione e mi fece arrivare il suo appoggio morale, perché sicurezza e legalità sono valori importanti senza colore.

La sinistra perde un faro, la Carnia un fratello maggiore”.

Anche il consigliere regionale di Open Fvg Furio Honsell ha espresso in una nota tutto il suo dolore e la vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Giulio Magrini. "Era una personalità straordinariamente bella e generosa. Profondamente impegnato nella crescita civile non solamente della Carnia ma di tutta la Regione. Il suo spirito spesso ironico celava una fermezza nel coraggio e nel rigore. Rimarrà un modello per tutti coloro che desiderano impegnarsi per la propria comunità. È una grande perdita."

Morte Magrini: Shaurli, amava politica fatta di servizio e visione futuro

Pascolat: cercava soluzioni progressiste ai problemi del territorio

“La perdita di una personalità come Giulio Magrini è un dolore immenso per la nostra comunità politica, per le capacità dimostrate sedendo nelle Istituzioni ma soprattutto per la passione gratuita e l’impegno civile che lo ha contraddistinto fino all’ultimo. Alla moglie e ai figli va la nostra vicinanza”. Il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli esprime così il cordoglio dei democratici per la scomparsa di Giulio Magrini.

Per l'esponente dem “mancherà un punto di riferimento, una persona che ha amato profondamente la sua Carnia e tutto il nostro territorio, e che ha amato la politica, quella fatta di servizio, rapporti umani e visone del futuro. Per chi come me ha avuto la fortuna di conoscerlo, di confrontarsi e imparare da lui, mancherà la persona, gli stimoli culturali che offriva e l'esempio che incarnava”.

“La morte di Giulio Magrini è una perdita incolmabile – aggiunge il segretario provinciale Pd di Udine Roberto Pascolat - per tutto il Partito democratico friulano, per la sua intelligenza, la sua competenza e la ricerca di soluzioni sempre progressiste ai problemi del territorio. Se n'è andato un antifascista, un uomo illuminato e un testimone fondamentale dei valori e della storia della Carnia”.