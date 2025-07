Ci risiamo: ferito un 17enne caduto dall’impalcatura durante uno “stage” in azienda

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito cadendo da una impalcatura durante uno stage in azienda presso l’officina Pavan a Maron di Brugnera (Pn). Il ragazzo è caduto dall’altezza di circa tre metri mentre stava lavorando, soccorso è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Secondo le prime informazioni ha riportato un trauma cranico e varie contusioni. Come accennato in apertura l’infortunio sul lavoro si è verificato nell’officina Pavan a Maron di Brugnera. Immediata la chiamata d’allarme lanciato al 112 dagli operai che si trovavano con lui in quel momento, considerata la dinamica è stato richiesto l’intervento anche dell’elicottero sanitario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e l’equipaggio di un’ambulanza, ma anche gli ispettori e le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.